En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Barbie Vélez
¿Se agranda la...?

El antojo de Barbie Vélez que despertó rumores en las redes: ¿Está...?

Rumores y comentarios tras el antojo nocturno de Barbie Vélez que mostró con lujo de detalles. Mirala.

El antojo de Barbie Vélez que despertó rumores en las redes: ¿Está...?

Barbie Vélez volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir un momento muy particular de su noche. La actriz, que suele mostrar escenas cotidianas de su vida, reveló que tuvo un antojo poco habitual que terminó despertando cientos de comentarios… y hasta rumores de embarazo.

Leé también Aries, Leo y Libra: la astrología anuncia el comienzo de una etapa de éxito
Cuando el cielo se alinea, la vida se abre como un camino nuevo. Foto: Aries, Leo y Libra/Ideogram.

En su video, Barbie se mostró en pijama, con un filtro en la cara, y presentó lo que sería su "cena": una chocolatada bien cargada acompañada de galletitas dulces surtidas. “Puede ser un poco rara, pero estoy muy antojada de esto”, contó entre risas.

Lo curioso es que la chocolatada no reemplazó una comida, sino que llegó después de haber cenado empanadas junto a su marido, Lucas Rodríguez, y su hijo, Salvador. “No niego ni afirmo haberme comido alguna empanada también, pero bueno, ya está. Cosas que pasan”, agregó divertida.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el comentario sobre la fecha de vencimiento de las galletitas. Barby explicó que las había comprado para su primita el año anterior y recién se dio cuenta de que vencían el 31 de mayo de 2025. Consultó al chat GPT si convenía consumirlas o no, confesando que es bastante “freaky” con los vencimientos, aunque en este caso decidió comerlas igual.

La anécdota tomó un giro inesperado cuando, entre mensajes de apoyo y bromas, comenzaron a llegarle comentarios sobre un posible embarazo. “Hoy me ponían mucho en Instagram: ‘Tenés cara de embarazada’. No sé cuál sería la cara de embarazada, pero bueno… no está ocurriendo. Todo lo contrario”, aclaró con humor.

Finalmente, Barby cerró el video disfrutando de sus galletitas favoritas, tipo pepitas, y remató: “Me lo merezco”. Con esta publicación, la actriz demostró una vez más que sus interacciones con el público mezclan cercanía, humor y momentos espontáneos que terminan generando conversación.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Barbie Vélez
Notas relacionadas
Milanesas de merluza: la receta que transforma este plato que todos van a amar
Astrología: Sextil Saturno-Urano y los 5 signos que transformarán sus ideas en logros reales
Astrología: Mercurio Directo en Leo y los 4 signos que sentirán un cambio radical y cómo aprovecharlo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar