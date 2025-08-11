El antojo de Barbie Vélez que despertó rumores en las redes: ¿Está...?

La anécdota tomó un giro inesperado cuando, entre mensajes de apoyo y bromas, comenzaron a llegarle comentarios sobre un posible embarazo. “Hoy me ponían mucho en Instagram: ‘Tenés cara de embarazada’. No sé cuál sería la cara de embarazada, pero bueno… no está ocurriendo. Todo lo contrario”, aclaró con humor.

Finalmente, Barby cerró el video disfrutando de sus galletitas favoritas, tipo pepitas, y remató: “Me lo merezco”. Con esta publicación, la actriz demostró una vez más que sus interacciones con el público mezclan cercanía, humor y momentos espontáneos que terminan generando conversación.