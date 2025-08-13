El desahogo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hoy empiezo a vivir"

"Hay un antes y un después", reconoció con un poco de alivio acerca de esta condena para su ex Claudio Contardi. Y sobre cómo están sus sus hijos con este tema explicó: "Están en crisis, cayendo, el más grande está cayendo de la gravedad de los hechos que hasta el día de hoy se lo oculté".

"19 años es una pena ejemplar, creo que etá bien, son 19 años y casi casi el infierno que yo viví que fueron veinte. Lo importante es que hoy se lo detuvo", dijo en acuerdo con la resolución de los jueces. Y exclamó: "¡Se lo llevaron preso!".

"El miedo siempre está, la custodia está conmigo. Yo estoy trabajando como siempre. Fue todo un desgaste emocional incluso cuando comenzó el juicio y hubo un pedido de nulidad. Fueron cinco años acatando a cada pericia y cada instancia, fue muy difícil llegar hasta acá", aseguró la modelo.

El momento de la lectura de la condena a Claudio Contardi por abuso sexual

El Tirbunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana resolvió: "1) Declarar inadmisible el planteo de nulidad efectuado por el doctor Nitz-Kammer; 2) Pronunciar el mérito condenatorio para el procesado Claudio Contardi de las restantes condiciones personales ya resignadas por los hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015 y el mes de marzo del año 2018 en la localidad de Belén de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, que damnificó a J.R.P".

Acto seguido, se leyó el dictamen y se anunció la condena a Claudio Contardi: "1) Condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso a carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de la víctima, de manera reiterada en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en la comunidad de Belén Escobar, partido de Escobar, desde el 28 de julio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 en perjuicio de JLP". Y por último, dictaron su inmediata detención y se llevaron detenido a Contardi.