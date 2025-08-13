A24.com

LARGA LUCHA

El desahogo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hoy empiezo a vivir"

La modelo Julieta Prandi habló en la puerta del Tribunal de Zárate-Campana minutos después de la condena a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

13 ago 2025, 12:25
El desahogo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hoy empiezo a vivir"

Claudio Contardi fue condenado este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana a la pena de 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, Julieta Prandi.

En la puerta de la sede judicial, la modelo explicó ante los medios la importancia que tiene este fallo en su vida después de tantos años de lucha y espera.

"Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia no me escuchó solo a mí sino a una sociedad que estuvo de este lado, a todos los medios les agradezco, esto tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y tener que demostrar todo lo que uno vivió", dijo.

"Espero que a partir de ahora la condiciones para las víctimas cambien,las víctimas desisten porque no pueden más. Siento que hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida que puedo elegir y ser feliz", se sinceró Julieta Prandi, quien ingresó a la sede judicial minutos después de conocerse la sentencia a su ex por lo que avisó que buscará luego ver ese momento del anuncio del veredicto.

"Hay un antes y un después", reconoció con un poco de alivio acerca de esta condena para su ex Claudio Contardi. Y sobre cómo están sus sus hijos con este tema explicó: "Están en crisis, cayendo, el más grande está cayendo de la gravedad de los hechos que hasta el día de hoy se lo oculté".

"19 años es una pena ejemplar, creo que etá bien, son 19 años y casi casi el infierno que yo viví que fueron veinte. Lo importante es que hoy se lo detuvo", dijo en acuerdo con la resolución de los jueces. Y exclamó: "¡Se lo llevaron preso!".

"El miedo siempre está, la custodia está conmigo. Yo estoy trabajando como siempre. Fue todo un desgaste emocional incluso cuando comenzó el juicio y hubo un pedido de nulidad. Fueron cinco años acatando a cada pericia y cada instancia, fue muy difícil llegar hasta acá", aseguró la modelo.

El momento de la lectura de la condena a Claudio Contardi por abuso sexual

El Tirbunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana resolvió: "1) Declarar inadmisible el planteo de nulidad efectuado por el doctor Nitz-Kammer; 2) Pronunciar el mérito condenatorio para el procesado Claudio Contardi de las restantes condiciones personales ya resignadas por los hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015 y el mes de marzo del año 2018 en la localidad de Belén de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, que damnificó a J.R.P".

Acto seguido, se leyó el dictamen y se anunció la condena a Claudio Contardi: "1) Condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso a carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de la víctima, de manera reiterada en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en la comunidad de Belén Escobar, partido de Escobar, desde el 28 de julio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 en perjuicio de JLP". Y por último, dictaron su inmediata detención y se llevaron detenido a Contardi.

