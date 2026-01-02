El apagón de MTV: 44 años de historia musical llegaron a su fin con esta canción

Los artistas que definieron una época

El crecimiento de MTV estuvo íntimamente ligado a la expansión global del pop. Michael Jackson elevó el videoclip a una escala cinematográfica con “Thriller”, “Beat It” y “Billie Jean”. Madonna convirtió cada estreno en un manifiesto estético y político, desafiando normas sociales y culturales. Prince, con su ambigüedad y talento multidisciplinario, encontró en MTV un espacio ideal para la experimentación.

En los años 90 y 2000, el canal acompañó el auge de Britney Spears, NSYNC, Backstreet Boys, Christina Aguilera y Eminem, entre muchos otros. Cada generación tuvo su banda sonora, y MTV fue el escenario donde esas canciones se volvieron universales.

Mucho más que videoclips

Con el paso del tiempo, MTV amplió su programación y se transformó en una usina de contenidos juveniles. Programas como MTV Unplugged ofrecieron versiones íntimas de grandes artistas, mientras que Total Request Live convirtió a la audiencia en protagonista. Más adelante, realities como The Real World, Jackass y Pimp My Ride marcaron el rumbo de la televisión de entretenimiento.

Estos formatos consolidaron a MTV como un reflejo de las inquietudes y los cambios sociales de cada época. El canal no solo mostraba música: construía relatos, modas y discursos que luego se replicaban en otros medios.

El impacto en América Latina y Argentina

En América Latina, MTV tuvo una influencia determinante. La señal regional permitió que el rock en español y el pop latino alcanzaran una difusión inédita, impulsando carreras que luego se consolidaron a nivel internacional. En Argentina, México y Colombia, MTV fue durante años una referencia cultural para los jóvenes, un espacio donde convivían artistas locales con figuras globales.

La versión latinoamericana del canal no solo importó contenidos, sino que adaptó el lenguaje y la estética a la realidad regional, algo que fortaleció su vínculo con el público.

El comienzo del declive en la era digital

La irrupción de YouTube, Spotify y las redes sociales modificó radicalmente los hábitos de consumo. El público dejó de depender de una grilla televisiva para acceder a la música. El contenido pasó a ser inmediato, personalizado y on demand, un terreno donde MTV perdió protagonismo.

Aunque la señal intentó reinventarse con realities y canales temáticos como MTV 80s y MTV 90s, el corazón del proyecto ya no tenía el mismo peso. La nostalgia sostuvo durante un tiempo a la marca, pero no fue suficiente para competir con las plataformas digitales.

El cierre definitivo y una despedida simbólica

El 31 de diciembre de 2025, MTV desconectó sus señales internacionales. De esta manera, llegaron a su fin MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. La decisión respondió a una reestructuración global de la compañía, enfocada en priorizar el contenido digital y reducir costos operativos.

En Argentina, el final tuvo un detalle cargado de emoción: antes del apagón definitivo se emitió el videoclip de “Bye Bye Bye”, de NSYNC. La elección funcionó como un mensaje directo a quienes crecieron viendo el canal y asociaron esa canción a una etapa clave de sus vidas.

Los VMAs 2025, el último gran evento de MTV

Antes de su despedida definitiva, MTV celebró una nueva edición de los Video Music Awards, uno de los eventos más emblemáticos de la industria. Los VMAs 2025 se convirtieron, sin proponérselo, en el último gran festejo de la marca.

Ariana Grande fue una de las grandes protagonistas de la noche al quedarse con el premio a Video del Año y Mejor Pop por “brighter days ahead”. Lady Gaga, en tanto, fue reconocida como Artista del Año y se impuso en categorías clave vinculadas a la dirección y el arte visual.

Lista completa de ganadores de los VMAs 2025

Entre los premios más destacados se encontraron:

Video del Año : Ariana Grande – brighter days ahead

Artista del Año : Lady Gaga

Canción del Año : Rosé & Bruno Mars — APT.

Mejor Nuevo Artista : Alex Warren

Mejor Grupo : BLACKPINK

Mejor Pop : Ariana Grande – brighter days ahead

Mejor Artista Latina : Shakira – Soltera

Mejor Rock : Coldplay – All My Love

Mejor Colaboración: Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Un legado que trasciende la pantalla

Aunque MTV ya no esté al aire, su influencia sigue presente. El peso de la estética visual, la importancia de los lanzamientos audiovisuales y la lógica de los grandes eventos musicales son herencias directas del canal.

MTV fue testigo de transformaciones profundas en la industria y en la sociedad. Acompañó el surgimiento de nuevas identidades, dio visibilidad a debates culturales y marcó el pulso de varias generaciones. Su cierre simboliza el fin de una etapa, pero no borra el impacto que tuvo en la historia de la música.

El apagón del 31 de diciembre de 2025 no fue solo técnico. Fue emocional, cultural y generacional. En un mundo dominado por algoritmos y consumo individual, MTV queda en la memoria colectiva como el lugar donde la música se veía en comunidad, al mismo tiempo y con la misma expectativa.