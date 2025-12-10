En vivo Radio La Red
Ocurrió el domingo

El baterista de Pato Fontanet causó un escándalo en un aeropuerto

Luis Gastón Lamas, músico de la banda Don Osvaldo, generó caos y demoras en los vuelos por un incidente desafortunado.

Luis Gastón Lamas, músico de la banda Don Osvaldo, generó caos y demoras en el aeropuuerto de Mendoza.

El baterista Luis Lamas de Don Osvaldo, la banda que lidera Pato Fontanet, causó un escándalo en un aeropuerto de Mendoza cuando afirmó, en un tono de broma, que portaba una bomba en la valija.

El comentario, realizado durante el control previo al vuelo WJ 3083 con destino a Ezeiza, desató un operativo de máxima seguridad que paralizó la terminal aérea.

En cuestión de segundos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) evacuó la zona y activó el protocolo de amenaza de explosivos.

Personal especializado del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales inspeccionó el lugar con equipos detectores y perros entrenados, mientras los pasajeros permanecían sin información y con los embarques suspendidos.

Finalmente, se comprobó que la valija no contenía ningún artefacto peligroso. Lamas reconoció que se trataba de una "broma de mal gusto". El hecho ocurrió el pasado domingo, pero tomó estado público en las últimas horas.

La Unidad Fiscal Federal N.º 1 intervino en el caso y, tras constatar que no había riesgo ni delito, permitió que el músico se retirara por sus propios medios. Sin embargo, la aerolínea JetSmart aplicó su propio protocolo: lo clasificó como “pasajero disruptivo” y le prohibió abordar el vuelo, dejándolo varado en Mendoza pese a no enfrentar cargos.

El incidente generó malestar entre los pasajeros, dado que varios vuelos tuvieron que ser demorados.

