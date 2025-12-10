El baterista de Pato Fontanet causó un escándalo en un aeropuerto

Finalmente, se comprobó que la valija no contenía ningún artefacto peligroso. Lamas reconoció que se trataba de una "broma de mal gusto". El hecho ocurrió el pasado domingo, pero tomó estado público en las últimas horas.

La Unidad Fiscal Federal N.º 1 intervino en el caso y, tras constatar que no había riesgo ni delito, permitió que el músico se retirara por sus propios medios. Sin embargo, la aerolínea JetSmart aplicó su propio protocolo: lo clasificó como “pasajero disruptivo” y le prohibió abordar el vuelo, dejándolo varado en Mendoza pese a no enfrentar cargos.

El incidente generó malestar entre los pasajeros, dado que varios vuelos tuvieron que ser demorados.