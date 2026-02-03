El botón del celular que todos tocan mal y hace que la batería dure mucho menos

La solución es simple y está al alcance de cualquiera: activar correctamente el modo ahorro de batería o el modo reposo profundo, opciones que sí limitan la actividad en segundo plano. Además, es recomendable reducir el tiempo de pantalla activa, desactivar funciones que no se usan y evitar bloquear y desbloquear el teléfono de manera constante.

Otro error común es creer que cerrar aplicaciones manualmente soluciona el problema. En muchos casos, esa acción genera el efecto contrario, ya que el sistema debe volver a cargarlas desde cero, consumiendo aún más energía.

Así, un gesto tan cotidiano como presionar el botón de encendido puede convertirse en el principal enemigo de la batería. Un pequeño cambio de hábito puede marcar la diferencia entre llegar tranquilo al final del día o salir corriendo a buscar un cargador.