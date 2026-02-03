En vivo Radio La Red
El botón del celular que todos tocan mal y hace que la batería dure mucho menos

Un gesto automático, casi inconsciente, puede estar agotando la batería del celular sin que nadie lo note. Qué función se usa mal y por qué los especialistas recomiendan cambiar el hábito.

La mayoría de las personas cree que cuida la batería de su celular, pero sin saberlo comete un error diario que acorta drásticamente su duración. No tiene que ver con las aplicaciones abiertas ni con el brillo de la pantalla, sino con un botón que se toca casi de manera automática y que impacta directamente en el consumo de energía.

Se trata del botón de encendido, usado para bloquear la pantalla. El gesto parece inofensivo: se presiona, la pantalla se apaga y el celular queda guardado. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, en la mayoría de los teléfonos, bloquear la pantalla no significa que el equipo entre en un reposo real. En segundo plano, el sistema sigue activo, las aplicaciones continúan ejecutándose y la batería sigue drenándose.

Especialistas en tecnología advierten que este uso constante del botón genera un “reposo falso”. El celular permanece despierto más tiempo del necesario, especialmente si tiene activadas funciones como Bluetooth, ubicación, sincronización automática o notificaciones permanentes. El resultado es una batería que se agota mucho antes de lo esperado, incluso sin uso visible.

El problema se agrava cuando el teléfono queda bloqueado durante horas, por ejemplo en el bolsillo, la cartera o sobre una mesa. Aunque la pantalla esté apagada, el sistema sigue trabajando. Esto explica por qué muchas personas notan que la batería baja de forma inexplicable sin haber usado el celular.

La solución es simple y está al alcance de cualquiera: activar correctamente el modo ahorro de batería o el modo reposo profundo, opciones que sí limitan la actividad en segundo plano. Además, es recomendable reducir el tiempo de pantalla activa, desactivar funciones que no se usan y evitar bloquear y desbloquear el teléfono de manera constante.

Otro error común es creer que cerrar aplicaciones manualmente soluciona el problema. En muchos casos, esa acción genera el efecto contrario, ya que el sistema debe volver a cargarlas desde cero, consumiendo aún más energía.

Así, un gesto tan cotidiano como presionar el botón de encendido puede convertirse en el principal enemigo de la batería. Un pequeño cambio de hábito puede marcar la diferencia entre llegar tranquilo al final del día o salir corriendo a buscar un cargador.

