El Chino Darín arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 5 episodios
El Chino Darín protagoniza una nueva serie corta de Netflix con apenas cinco capítulos y es el estreno más esperado en la plataforma.
El Chino Darín arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 5 episodios. (Foto: Archivo)
El Chino Darín protagonizará una nueva miniserie de Netflix y encendió el interés de la industria audiovisual y del público. El anuncio no solo confirmó un nuevo proyecto ambicioso dentro de la plataforma, sino que también dejó entrever una historia cargada de tensión, drama y un contexto histórico que promete atrapar desde el primer episodio.
La nueva producción, dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada por Chino Darín, ya comenzó su rodaje y se perfila como una de las apuestas más fuertes de Netflix en Argentina para el próximo año.
De qué trata esta miniserie con el Chino Darín en Netflix
La serie se ambientó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un período histórico que sigue generando relatos intensos y complejos. En este caso, la narrativa se centró en un personaje tan singular como inesperado: un cantante de tango argentino que, sin buscarlo, termina involucrado en una misión que podría cambiar el rumbo de la historia.
El protagonista, conocido como "El Ruso", tiene raíces judías y una vida marcada por la música. Sin embargo, todo cambia cuando es engañado por un supuesto cazatalentos que le promete una oportunidad laboral en Europa. Lo que parecía ser el inicio de una carrera internacional se transforma rápidamente en una pesadilla.
Al llegar a la Alemania nazi, el personaje descubre que ha sido manipulado. A partir de ese momento, se desencadena una serie de eventos que lo empujan hacia una misión mucho mayor que su sueño artístico: salvar al mundo.
El desafío más grande en la carrera de Sebastián Borensztein
Para Sebastián Borensztein, este proyecto marcó un antes y un después en su trayectoria. El propio director aseguró que trabajó en esta idea durante más de una década, lo que evidencia el nivel de compromiso y desarrollo detrás de la historia.
"Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia", afirmó Borensztein.
Rodaje entre Buenos Aires y Europa
La producción comenzó en Buenos Aires, donde se recrearon parte de los escenarios iniciales de la historia. Sin embargo, el proyecto tendrá un despliegue internacional, ya que el equipo se trasladará a distintas locaciones europeas.
Este aspecto resulta fundamental para lograr una ambientación auténtica de los años 40. La serie apostará por una puesta en escena visual impactante, con escenarios que reflejen tanto la esencia del tango argentino como la crudeza de la Europa en guerra.
Una apuesta fuerte de Netflix por Argentina
El anuncio del Chino Darín protagonizando una nueva serie de Netflix también confirmó el interés sostenido de la plataforma por producir contenido en Argentina. En los últimos años, el servicio de streaming ha impulsado múltiples proyectos locales con proyección global.
Esta nueva miniserie de cinco episodios se suma a esa estrategia y busca posicionarse como un contenido de alto impacto internacional. La combinación de talento argentino, contexto histórico universal y narrativa de suspenso podría resultar clave para su éxito.
Expectativa y misterio alrededor del estreno en Netflix
Aunque todavía no se confirmó el título oficial de la serie, el anuncio generó una gran expectativa. La combinación de espionaje, drama histórico y una historia personal intensa despierta el interés tanto del público local como internacional. Por ahora, Netflix no reveló la fecha de estreno, pero se sabe que será en el 2027.
Chino Darín protagonizará una nueva serie de Netflix