El Chino Darín arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 5 episodios

Chino Darín El Ruso Netflix 1

Al llegar a la Alemania nazi, el personaje descubre que ha sido manipulado. A partir de ese momento, se desencadena una serie de eventos que lo empujan hacia una misión mucho mayor que su sueño artístico: salvar al mundo.

El desafío más grande en la carrera de Sebastián Borensztein

Para Sebastián Borensztein, este proyecto marcó un antes y un después en su trayectoria. El propio director aseguró que trabajó en esta idea durante más de una década, lo que evidencia el nivel de compromiso y desarrollo detrás de la historia.

"Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia", afirmó Borensztein.

Chino Darín El Ruso Netflix 2

Rodaje entre Buenos Aires y Europa

La producción comenzó en Buenos Aires, donde se recrearon parte de los escenarios iniciales de la historia. Sin embargo, el proyecto tendrá un despliegue internacional, ya que el equipo se trasladará a distintas locaciones europeas.

Este aspecto resulta fundamental para lograr una ambientación auténtica de los años 40. La serie apostará por una puesta en escena visual impactante, con escenarios que reflejen tanto la esencia del tango argentino como la crudeza de la Europa en guerra.

Chino Darín Netflix 1

Una apuesta fuerte de Netflix por Argentina

El anuncio del Chino Darín protagonizando una nueva serie de Netflix también confirmó el interés sostenido de la plataforma por producir contenido en Argentina. En los últimos años, el servicio de streaming ha impulsado múltiples proyectos locales con proyección global.

Esta nueva miniserie de cinco episodios se suma a esa estrategia y busca posicionarse como un contenido de alto impacto internacional. La combinación de talento argentino, contexto histórico universal y narrativa de suspenso podría resultar clave para su éxito.

Chino Darín Netflix 2

Ficha técnica de la miniserie en Netflix

Guion y Dirección: Sebastián Borensztein

Sebastián Borensztein Elenco: Protagonizada por Chino Darín

Protagonizada por Chino Darín Productores ejecutivos: Federico Posternak, Chino Darín, Ricardo Darín, Leticia Cristi, Matías Mosteirin

Federico Posternak, Chino Darín, Ricardo Darín, Leticia Cristi, Matías Mosteirin Una producción de: Kenya Films y K&S Films

Expectativa y misterio alrededor del estreno en Netflix

Aunque todavía no se confirmó el título oficial de la serie, el anuncio generó una gran expectativa. La combinación de espionaje, drama histórico y una historia personal intensa despierta el interés tanto del público local como internacional. Por ahora, Netflix no reveló la fecha de estreno, pero se sabe que será en el 2027.

Chino Darín protagonizará una nueva serie de Netflix