Úrsula Corberó habló por primera vez tras el nacimiento de Dante, su hijo con el Chino Darín: "Soñado"

"Estoy bien, muchas gracias. Está todo súper bien, todo soñado, estoy muy contenta. Muchísimas gracias", indicó con amabilidad Úrsula Corberó sin dar más precisiones y saludando con su mano a los presentes antes de retirarse.

A días del nacimiento, la actriz había compartido en redes una tierna imagen del bebé con el gorrito de recién nacido en los brazos del papá: "Hola papi", expresó a pura emoción tras.

La alegría del Chino Darín por el nacimiento de Dante, su primer hijo con Úrsula Corberó

Tras el nacimiento de su hijo Dante, el Chino Darín se acercó a la puerta del sanatorio en Barcelona donde Úrsula Corberó dio a luz pequeño y se acercó a hablar con los medios de prensa que lo aguardaban.

"No vengo durmiendo nada estos días, que vienen siendo demasiado intensos. Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de pegarme a la fecha de parto y la verdad que salió todo fantástico. Ella (Úrsula) está muy bien, está cansada por supuesto, tratando de recuperar un poco la energía, el sueño y por supuesto encargarse de la criatura. Estamos todos muy conentos, la familia y los amigos", comentó el actor.

Consultado sobre si la paternidad es el papel más importante de su vida, el Chino Darín comentó emocionado: "Me imagino que sí porque es para toda la vida y lo demás son cosas que van quedando, que uno realiza en un momento en particular, y esto es una construcción a futuro con mucha paciencia y dedicación".

El actor confesó que en un momento dudó si iba a poder estar presente en el parto por sus compromisos laborales: "Pensé que no iba a poder venir y logré estar en el parto, fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora y vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante que hayan hecho lo suyo. Para mí fue espectacular, tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él y fue increíble. Por suerte pudieron estar los más cercanos y después recibimos visitas de otros familiares. Mis padres y mi hermana viajaron hace un tiempo a Madrid y estar pendientes de la fecha".

Sobre el final, el Chino Darín explicó por qué finalmente decidieron que Dante naciera en España y no en la Argentina: "En algún momento sabiendo que yo tenía compromiso de trabajo importante para mí en Argentina evaluamos (que naciera en Argentina) pero muy rápidamente decidimos que no por cuestiones que exceden en el tiempo que tenemos. La verdad entendí en base a la experiencia de mi madre que el chico nace donde la madre quiere y fue así, que se sintiera cómoda y que naciera en su tierra, que hablara su idioma materno que me parece eso importante y hoy lo agradezco porque se dio todo de una forma muy armoniosa", concluyó.