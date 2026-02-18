Úrsula Corberó mostró por primera vez la carita de Dante en brazos del Chino Darín: "Hola papi"

El escenario elegido para posar no fue otro que el imponente Arco del Triunfo barcelonés, en una mañana completamente despejada. Al tiempo que el look elegido para la ocasión en pleno invierno europeo fue un tapado negro largo clásico, anteojos de sol, pantalones anchos y botas de taco bajo para poder caminar cómoda.

Vale recordar que Dante Darín nació el pasado 9 de febrero, y fue el propio Chino quien habló con la prensa local confirmando la llegada del bebé. "Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora", confió el actor ante los periodistas españoles antes de volar a Argentina para continuar cumpliendo con sus compromisos artísticos.

Úrsula Corberó paseando a Dante

Por qué el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó nació en España y no en Argentina

El pasado 9 de febrero llegó al mundo Dante, el primer hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, y la noticia revolucionó tanto a la prensa española como a la argentina. A la salida de la clínica en Barcelona, el actor se detuvo unos minutos ante los periodistas que lo esperaban para compartir cómo vivió el nacimiento y qué sintió al presenciar el parto de su pareja.

Con evidente cansancio, pero feliz, el intérprete habló de estos días tan movilizantes. "No vengo durmiendo nada estos días, que vienen siendo demasiado intensos. Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de pegarme a la fecha de parto y la verdad que salió todo fantástico", expresó, dejando en claro el esfuerzo que hizo para estar presente en un momento tan trascendental.

Sobre el estado de Úrsula Corberó, llevó tranquilidad y destacó su fortaleza. "Ella (Úrsula) está muy bien, está cansada por supuesto, tratando de recuperar un poco la energía, el sueño y por supuesto encargarse de la criatura. Estamos todos muy contentos, la familia y los amigos", afirmó, describiendo el clima de felicidad que atraviesan junto a su entorno más cercano.

Cuando le preguntaron si convertirse en padre es el rol más importante de su vida, el Chino Darín no dudó en responder con emoción: "Me imagino que sí porque es para toda la vida y lo demás son cosas que van quedando, que uno realiza en un momento en particular, y esto es una construcción a futuro con mucha paciencia y dedicación". Sus palabras reflejaron la dimensión que le otorga a esta nueva etapa personal.

Además, confesó que en algún momento temió no llegar a tiempo debido a sus compromisos laborales en la Argentina. "Pensé que no iba a poder venir y logré estar en el parto, fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora y vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante que hayan hecho lo suyo. Para mí fue espectacular, tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él y fue increíble. Por suerte pudieron estar los más cercanos y después recibimos visitas de otros familiares. Mis padres y mi hermana viajaron hace un tiempo a Madrid y estar pendientes de la fecha", relató.

Finalmente, explicó por qué decidieron que el nacimiento fuera en España y no en suelo argentino. " En algún momento sabiendo que yo tenía compromiso de trabajo importante para mí en Argentina evaluamos (que naciera en Argentina) pero muy rápidamente decidimos que no por cuestiones que exceden en el tiempo que tenemos. La verdad entendí en base a la experiencia de mi madre que el chico nace donde la madre quiere y fue así, que se sintiera cómoda y que naciera en su tierra, que hablara su idioma materno que me parece eso importante y hoy lo agradezco porque se dio todo de una forma muy armoniosa", concluyó el actor, visiblemente conmovido por la llegada de su hijo.