El comunicado oficial que expone detalles del tenso episodio que protagonizó Christian Petersen
Se conocieron detalles de lo que ocurrió en la excursión que realizó el chef Christian Petersen al volcán Lanín.
El comunicado oficial que expone detalles del tenso episodio que vivió Christian Petersen
Luego de las múltiples versiones que circularon en las últimas horas, finalmente se conoció el comunicado oficial que aporta precisiones sobre el episodio que protagonizó Christian Petersen durante una actividad de ascenso al volcán Lanín. El texto fue difundido por la Asociación Argentina de Guías de Montaña y busca aclarar cómo se desarrollaron los hechos, además de desmentir información que, según señalaron, fue comunicada de manera errónea.
De acuerdo al comunicado, el reconocido chef participaba de una experiencia de montaña organizada y supervisada por guías profesionales. Desde el inicio, se dejaron asentadas ciertas particularidades planteadas por Petersen durante el chequeo previo del equipo. “Cristian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, detallaron.
Según explicaron, el ascenso se desarrolló con normalidad hasta la llegada al refugio. “Al llegar al refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto”, indicaron los guías, quienes también señalaron que, tras la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, se resolvió de común acuerdo que Petersen permaneciera en el refugio.
Sin embargo, la situación cambió durante la madrugada.“Cerca de las 00:00 hs se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo”, señalaron en el escrito. Luego de dialogar con él, y sin que se registraran inconvenientes en ese intercambio, se tomó la decisión de que iniciara el descenso. “Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo”, agregaron.
El descenso comenzó alrededor de las 4 de la mañana y se dio aviso a las autoridades correspondientes. “Alrededor de las 04:00 hs se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación”, indicaron. Más adelante, el comunicado detalla el momento de mayor tensión: “Aproximadamente dos horas después, Cristian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”.
Finalmente, los guías aclararon el estado físico en el que descendió Petersen y desmintieron versiones que hablaban de un cuadro grave de salud. “Cristian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación”, concluye el texto, firmado por los Guías de montaña AAGM.
El comunicado busca poner fin a las especulaciones y aportar un relato oficial sobre un episodio que generó fuerte repercusión mediática y versiones cruzadas en torno a lo sucedido en plena montaña.