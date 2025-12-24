El comunicado oficial que expone detalles del tenso episodio que protagonizó Christian Petersen

El descenso comenzó alrededor de las 4 de la mañana y se dio aviso a las autoridades correspondientes. “Alrededor de las 04:00 hs se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación”, indicaron. Más adelante, el comunicado detalla el momento de mayor tensión: “Aproximadamente dos horas después, Cristian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”.

Finalmente, los guías aclararon el estado físico en el que descendió Petersen y desmintieron versiones que hablaban de un cuadro grave de salud. “Cristian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación”, concluye el texto, firmado por los Guías de montaña AAGM.

El comunicado busca poner fin a las especulaciones y aportar un relato oficial sobre un episodio que generó fuerte repercusión mediática y versiones cruzadas en torno a lo sucedido en plena montaña.