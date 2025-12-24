La tajante actitud de la familia de Christian Petersen tras conocerse el examen toxicológico del chef

Además, detallaron que durante la actividad hubo un episodio de tensión: “Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”.

La peligrosa sustancia que habría consumido Christian Petersen

Quién es la mujer de Christian Petersen

La mujer que acompaña a Christian Petersen (56) desde hace varios años es una joven que siempre eligió mantenerse lejos del foco mediático. A diferencia del chef, Sofía Zelaschi (29), no cuenta con una extensa trayectoria pública en televisión y la gastronomía, ella lleva una vida de perfil bajo, alejada de los medios y de las redes sociales.

La relación entre Petersen y Zelaschi llamó la atención desde que se conocieron por la marcada diferencia de edad entre ambos. Según trascendió, los separan más de 25 años, un dato que nunca fue ocultado por el cocinero, quien en distintas oportunidades dejó en claro que no le presta atención a ese tipo de cuestionamientos.

Sofía Zelaschi no pertenece al ambiente artístico ni televisivo y rara vez aparece en eventos públicos. La pareja habría construido su vínculo desde la discreción, priorizando la intimidad y evitando la exposición, incluso en los momentos de mayor popularidad de Petersen en la pantalla chica.

Tras el delicado episodio de salud que sufrió el chef en el volcán Lanín, el interés por su entorno íntimo volvió a crecer. En ese contexto, Sofía se mantuvo fiel a su estilo: acompañar en silencio, sin declaraciones públicas, enfocada en el cuidado y la recuperación de su pareja.