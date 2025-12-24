La tajante actitud de la familia de Christian Petersen tras conocerse el examen toxicológico del chef
La familia del chef Christian Petersen rompió el silencio luego de que salieran a la luz los resultados del examen toxicológico donde revela que el chef habría consumido drogas.
24 dic 2025, 11:15
En la últimas horas, se supo qué dijo la familia de Christian Petersen luego de que salieran a la luz los resultados del examen toxicológico donde revela que chef habría consumido drogas previo a realizar una excursión en el volcán Lanín y sufriera una falla cardíaca. "Estamos contentos con esa noticia", señaló el círculo cercano del cocinero.
Los dichos fueron dados a conocer por la periodista Carla Chiarandini, en el ciclo Lape Club Social de América TV. “Pudimos hablar con alguien cercano al entorno familiar”, explicó desde Bariloche la cronista en un primer momento, para luego revelar: “Nos dijeron que está mejor, sin respirador, ya se sentó en la cama y estamos contentos con esa noticia”.
Por su parte, la Asociación de Guías de Montaña publicó un comunicado respecto a las últimas versiones acerca de la salud del chef y los resultados del examen toxicológico donde, según informaron, habría consumido cocaína y otras drogas previo a la actividad de montaña.
En el texto, la entidad aseguró que “Christian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado”.
Además, detallaron que durante la actividad hubo un episodio de tensión: “Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”.
Quién es la mujer de Christian Petersen
La mujer que acompaña a Christian Petersen (56) desde hace varios años es una joven que siempre eligió mantenerse lejos del foco mediático. A diferencia del chef, Sofía Zelaschi (29), no cuenta con una extensa trayectoria pública en televisión y la gastronomía, ella lleva una vida de perfil bajo, alejada de los medios y de las redes sociales.
La relación entre Petersen y Zelaschi llamó la atención desde que se conocieron por la marcada diferencia de edad entre ambos. Según trascendió, los separan más de 25 años, un dato que nunca fue ocultado por el cocinero, quien en distintas oportunidades dejó en claro que no le presta atención a ese tipo de cuestionamientos.
Sofía Zelaschi no pertenece al ambiente artístico ni televisivo y rara vez aparece en eventos públicos. La pareja habría construido su vínculo desde la discreción, priorizando la intimidad y evitando la exposición, incluso en los momentos de mayor popularidad de Petersen en la pantalla chica.
Tras el delicado episodio de salud que sufrió el chef en el volcán Lanín, el interés por su entorno íntimo volvió a crecer. En ese contexto, Sofía se mantuvo fiel a su estilo: acompañar en silencio, sin declaraciones públicas, enfocada en el cuidado y la recuperación de su pareja.