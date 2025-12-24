Ángel de Brito despidió a Yanina Latorre tras su salida de LAM y reveló a qué se dedicará en el futuro

Sobre su persona y profesional, se deshizo de elogios: "La quiero mucho, la adoro. Tengo mucho respeto profesional porque labura desde el día uno, incansablemente, por este programa. Es parte importante del éxito del programa, y nos hicimos amigos en el camino, que a veces se da y otras no. Nunca la vi llorar tanto"

"Me va a extrañar mucho porque yo la dejé ser, hacer, disponer. Todos se creían que manejaba todo; a mí me divertía mucho esa fantasía que había, que echaba a la gente. Le aportó mucho reality", siguió su relato.

Pese a su salida, no le cerró la puerta a que vuelva en el futuro con una participación especial. "Va a venir de invitada, pero panelista fija no. Acá se cerró una etapa del panelismo para ella, para siempre. Se va a dedicar a la conducción, al teatro, a las redes. Me encantaría que venga a hacer sus descargos acá, pero bueno, serán visitas, como todas las otras Angelitas que pasaron por el programa", expresó.

Acerca de qué recordará de su paso por el ciclo, detalló: "Toda la previa de LAM, los preparativos, el primer año, la pandemia, que nos acompañamos mucho. Cuando tuvo escándalos fuertes en lo personal, con Diego la sostuvimos mucho. Desde el día uno que hablamos todos los días".

Embed

Cómo despidió Ángel de Brito a Yanina Latorre en redes sociales

Las despedidas a Yanina Latorre de LAM (América TV) nunca serán suficientes para expresar todo el cariño que le tienen sus compañeros, ya sea durante los breves ratos al aire que compartieron o también fuera de cámara.

El 24 de diciembre, apenas un día después de la salida de la panelista tras 10 años de participación ininterrumpida en el ciclo, Ángel de Brito dialogó con PrimiciasYa. A corazón abierto, no dudó en elogiarla con calidez, dejando en claro el profundo cariño y la amistad que los une. Sin embargo, sintió que no fue suficiente y trasladó todo el amor a un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Querida Yanina: todo lo que te diría hoy, te lo fui soltando durante estos 15 años de amistad, además de nuestra década ganadisima en LAM. Sos 'LA' Angelita. Más de 2300 programas dejando la piel al aire, todos los santos días aportando info, polémica, humor, enojos, emoción y todo tu tsunami de sensaciones", expresó en las primeras lineas el conductor.

"Tu talento y tus dedicación incansable te llevo a la cima, contra obstáculos, envidia y sinsabores. Y nunca te rendiste porque sos una Fiera. Te amo y volve cuando quieras", valoró Ángel.

Con la palabra caracteristica de Yanina, cerró: "Amorrrrrr".