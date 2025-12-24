Polémica con la salud de Christian Petersen por las peligrosas sustancias que provocaron su descompensación

Chistian Peteresen

“La familia no quiere que se hable de las cosas más ‘polémicas’, que tuvo un brote, que tuvo un cambio de actitud, que se puso violento, que se sacó la ropa, que empezó a hacer cosas extrañas, que no podía seguir con el grupo”, confió la periodista.

Al tiempo que agregó sobre lo ocurrido aquel día: “Lo tuvieron que bajar, y llamar al guardaparque y a la Gendarmería. Lo tuvieron que sedar porque estaba alterado y, sedado, lo llevaron al hospital de Junín de los Andes, cuando ven que el caso requería más infraestructura, lo trasladan a San Martín de los Andes".

Asimismo, el silencio de su familia, quienes hasta este momento optaron por el silencio absoluto, generó y genera las más controvertidas repercusiones.

“Igual en este caso, claramente tuvieron que ver las sustancias. Porque no es que él se quedó sin aire. Todavía hay temas de los cuales a la gente le cuesta hablar. Cada vez menos igual, porque mucha gente pública habla de que está limpia y muestran el llaverito que les dieron en Narcóticos Anónimos. Entonces uno dice ‘mirá, qué bien, qué valiente’. No sé si son valientes, pero sí está bueno que se pueda empezar a hablar porque ayudan a otros”, concluyó entonces Fernanda Iglesias.

Christian Petersen colapso

A dónde se la vio a la esposa de Christian Petersen mientras el chef lucha por su vida

Christian Petersen permanece internado desde hace más de diez días en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haber sufrido una grave descompensación mientras participaba de una excursión al volcán Lanín junto a un grupo de personas. El episodio generó una fuerte preocupación tanto en su entorno más cercano como en el mundo del espectáculo y la gastronomía, donde el chef es una figura muy reconocida.

En este contexto de extrema cautela y expectativa por su evolución, quien rompió por primera vez el hermetismo fue su esposa, Sofía Zelaschi. Hasta ahora, la joven se había mantenido en un silencio absoluto frente a la prensa, acompañando a Petersen sin brindar declaraciones ni permitir filtraciones sobre el delicado estado de salud del cocinero.

Según consignó el diario La Nación, “desde un primer momento, su mujer se encuentra acompañándolo bajo un total hermetismo. No atendió llamados ni habló con la prensa, dando cuenta de la gravedad de su cuadro”. Esa postura se sostuvo durante varios días, en los que no se registraron apariciones públicas de Zelaschi en el hospital.

Sin embargo, esa reserva se quebró recientemente cuando la esposa del chef fue vista por primera vez saliendo del centro de salud. “No hubo rastros de ella en las inmediaciones del hospital hasta hoy, que por primera vez la joven de 30 años fue captada por las cámaras mientras salía del lugar con un gesto serio y de notable preocupación”, detalló el citado medio, reflejando el clima de tensión que atraviesa la familia.

Christian Petersen y Sofia Zelaschi

Durante todo este tiempo, Zelaschi se mantuvo al lado de su marido, enfocada exclusivamente en acompañarlo en medio de este complejo cuadro médico y evitando cualquier contacto con los medios. La prioridad fue, desde el inicio, la salud de Petersen y la evolución de un cuadro que continúa siendo delicado.

De acuerdo con la información trascendida en el primer parte médico, el chef de 56 años estuvo bajo asistencia respiratoria mecánica, permaneció ventilado y hemodinámicamente estable, recibe tratamiento con drogas vasoactivas, presenta arritmia persistente y atraviesa una falla multiorgánica, un diagnóstico que encendió todas las alarmas.

En Radio Mitre aportaron días atrás un dato alentador dentro del difícil panorama: señalaron que el cocinero “se despertó, lloró y también sonrió” durante su internación. De todos modos, se aclaró que, por el momento, no está previsto su traslado a otro centro médico debido a la gravedad del cuadro.

La historia de amor entre Christian Petersen y Sofía Zelaschi comenzó en 2018, cuando él se desempeñaba como jurado en El gran premio de la cocina (El Trece) y ella participaba como cocinera amateur. A pesar de la diferencia de edad, que supera los 20 años, la pareja decidió apostar por su relación y consolidarla. En abril de este año sellaron su vínculo con una boda que reunió a 150 invitados, en un momento que hoy contrasta con la dura situación que les toca atravesar.