El desafío matemático que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la expresión numérica: 25 x 5 + 9 + 131 - (- 3 + 15) =
Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos y obtener el resultado correcto?
La consigna consiste en resolver correctamente la expresión numérica: 25 x 5 + 9 + 131 - (- 3 + 15) =
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la expresión numérica: 25 x 5 + 9 + 131 - (- 3 + 15) =
Aunque pueda parecer simple, este tipo de ejercicios suele dar lugar a errores cuando no se respeta la jerarquía adecuada de los cálculos. La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo.
El criterio es el siguiente: primero se resuelven los paréntesis, luego los exponentes, a continuación las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente las sumas y restas también de izquierda a derecha.
En primer lugar, se resuelve la multiplicación:
25 × 5 = 125
Luego se resuelve el paréntesis:
-3 + 15 = 12
A continuación, se reemplazan los valores en la expresión:
125 + 9 + 131 − 12
Después, se realizan las sumas de izquierda a derecha:
125 + 9 = 134
134 + 131 = 265
Finalmente, se efectúa la resta:
265 − 12 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.