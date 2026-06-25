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El desafío matemático que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos y obtener el resultado correcto?

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 La consigna consiste en resolver correctamente la expresión numérica: 25 x 5 + 9 + 131 - (- 3 + 15) =

 La consigna consiste en resolver correctamente la expresión numérica: 25 x 5 + 9 + 131 - (- 3 + 15) =

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente la expresión numérica: 25 x 5 + 9 + 131 - (- 3 + 15) =

Leé también Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 5 × 5 ÷ 25 + (5 + 5)
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Aunque pueda parecer simple, este tipo de ejercicios suele dar lugar a errores cuando no se respeta la jerarquía adecuada de los cálculos. La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo.

El criterio es el siguiente: primero se resuelven los paréntesis, luego los exponentes, a continuación las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y finalmente las sumas y restas también de izquierda a derecha.

Resolución del desafío matemático 25 x 5 + 9 + 131 - (- 3 + 15)

En primer lugar, se resuelve la multiplicación:

25 × 5 = 125

Luego se resuelve el paréntesis:

-3 + 15 = 12

A continuación, se reemplazan los valores en la expresión:

125 + 9 + 131 − 12

Después, se realizan las sumas de izquierda a derecha:

125 + 9 = 134

134 + 131 = 265

Finalmente, se efectúa la resta:

265 − 12 =

Resultado final: 253

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

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