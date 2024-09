El desconcertante mensaje que recibió Paula Bernini de uno de los sospechosos en el caso Loan

Paula Bernini relató el desconcertante contenido de los chats que sostuvo con Soria. "Hace solo cinco días, me escribió Nicolás Soria, lo tengo agendado como Nicolás Sorry. Lo que me dijo fue claro: están atrás mío", contó Bernini al aire.

El sospechoso, en un mensaje cargado de ambigüedades, le confesó que "ellos saben que yo tengo mucha información". Sin embargo, su propuesta de hablar con el canal no hizo más que levantar sospechas. "Rarísimo su accionar", señaló Bernini. La periodista dejó entrever que los mensajes del hombre podrían esconder algo más profundo de lo que se ha mostrado hasta ahora.

Soria, oriundo de Avellaneda, Buenos Aires, se convirtió en sospechoso cuando su nombre comenzó a aparecer ligado a extraños sucesos en el hotel donde se hospedaban las madres de tres menores involucradas en el caso Loan. Allí, en 9 de Julio, afirmó trabajar para Interpol y representar a una ONG dedicada a investigar casos de trata de personas, declaraciones que más tarde fueron puestas en duda.

La Prefectura tuvo que intervenir cuando El Americano comenzó a comportarse de manera sospechosa, colocando telas y tablones para bloquear la visibilidad del hotel. Ante una orden judicial de trasladar a las menores y sus madres, Soria intentó impedir el ingreso de las autoridades, alegando que era miembro de Interpol y que no podían llevar a cabo la operación. Finalmente, fue identificado por la Prefectura, la cual lo obligó a colocar patentes en el auto en el que circulaba sin identificación.

Pese a ser imputado, Soria aún no ha sido llamado a declarar formalmente. La justicia sigue de cerca sus pasos, mientras que la sociedad espera respuestas en un caso que parece volverse cada vez más enigmático. El desconcertante accionar de "El Americano", sumado a sus declaraciones y los misteriosos mensajes a la periodista, continúan alimentando el suspenso y la incertidumbre.