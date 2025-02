El desesperado pedido de Daniela Celis por sus hijas: "No me..."

“Nunca salgo a bailar, jamás. Pero cuando salgo, para mí es todo un ritual. Dejo a mis bebés, están con Thiago, estoy tranquila. Salgo, disfruto y me desconecto”, comenzó diciendo.

“Intento no pensar que soy mala madre, que me da pena, pensar en ellas, no extrañarlas, como todo mucho en la cabeza”, indicó sobre lo que intenta hacer.

Entonces advirtió gritando: “si me encuentro amigas y me quieren: no me pregunten ‘¿cómo están las bebés?’, ‘¿con quién dejaste a las bebés?’”.

Y explicó: “porque eso me hace sentir una hija de p… estando en un boliche con un vaso de alcohol en la mano, con el cu… para abajo, preguntándome dónde están mis hijas. ¡No por favor!”.