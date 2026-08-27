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Las fotos de Cami Homs que desataron el escándalo con Rodrigo de Paul y sus hijos en pleno drama de Tini

Mientras la atención está puesta en la investigación que impulsa Tini Stoessel por su fortuna, Rodrigo De Paul lidia con una nueva polémica ligada a su hijo con Camila Homs.

27 ago 2026, 14:14
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Las fotos de Cami Homs que desataron el escándalo con De Paul y sus hijos en pleno drama de Tini Stoessel

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El 19 de diciembre, Rodrigo De Paul se casará con Tini Stoessel, y en medio de ese revuelo se destapó otro escándalo que no tiene que ver con los asuntos legales que ocupan a la cantante con su padre, sino con el hijo del futbolista, Camila Homs y José Sosa, la pareja de la ex del Motorcito. La polémica se desató cuando empezaron a filtrarse fotos de uno de los festejos de cumpleaños de 5 años de Bautista De Paul, el más chico de sus hijos, imágenes que salieron a la luz esta semana, luego de que se viera al jugador de la Selección Argentina con su novia y el nene en la cancha de Racing.

De Paul fue con Tini y Bauti a ver a Racing jugar contra Boca, y lo primero que se viralizó fue un video del nene negándose a ponerse la camiseta con los colores del club del que su papá es hincha. El motivo: el hijo menor de Homs tiene otro club, el de Sosa, Estudiantes. Esa fue la realidad que quedó expuesta cuando el nene celebró su cumpleaños con un festejo temático del club de La Plata, con camiseta, torta y el león como mascota, feliz al cumplir los 5 años.

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Las imágenes generaron una catarata de comentarios en redes sociales: "El pibe va al cilindro sin nada de Racing y ni se acerca a la camiseta que le muestra el padre. Gran laburo de José Sosa"; "Debe ser la derrota más dura para un padre que te hagan al pibe de otro club. Toda de José Ernesto Sosa", fueron algunas de las frases que circularon, mientras muchos coincidieron en que Sosa se metió con lo más sensible. "No se hace", se llegó a decir.

Sin embargo, la polémica tiene otra cara: Camila Homs organizó más de un festejo para el cumpleaños de su hijo, y días atrás el nene sopló las velitas junto a amigos y familiares en un evento temático con los colores de la Selección Argentina, donde el hermanito de Francesca y Aitana celebró muy contento con la camiseta del equipo de su papá. De hecho, el fin de semana, tras negarse un rato a vestir la camiseta que le dio el padre, el pequeño terminó aceptando ponerse la de Racing, dejando abierta la duda sobre si será hincha de los dos.

¿Cuántos millones le reclama Tini Stoessel a su padre?

Marina Calabró reveló en PrimiciasYa (América TV) que Tini Stoessel encargó hace tres meses una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y su carrera por sospechas irregulares, dejando en evidencia que en las sociedades vinculadas a su carrera —donde su padre Alejandro Stoessel figura como titular o socio principal— la cantante no aparece siquiera como contratada, que a ella le habrían justificado esa estructura como una forma de protegerla legalmente, y que no existe ningún papel que ceda los derechos de uso de su imagen a esas sociedades, algo que la conductora calificó como "una traición a la confianza"; en la misma emisión, Luis Ventura precisó que la cifra que se maneja en el conflicto asciende a 70 millones de dólares.

     

 

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