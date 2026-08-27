Las fotos de Cami Homs que desataron el escándalo con Rodrigo de Paul y sus hijos en pleno drama de Tini

Sin embargo, la polémica tiene otra cara: Camila Homs organizó más de un festejo para el cumpleaños de su hijo, y días atrás el nene sopló las velitas junto a amigos y familiares en un evento temático con los colores de la Selección Argentina, donde el hermanito de Francesca y Aitana celebró muy contento con la camiseta del equipo de su papá. De hecho, el fin de semana, tras negarse un rato a vestir la camiseta que le dio el padre, el pequeño terminó aceptando ponerse la de Racing, dejando abierta la duda sobre si será hincha de los dos.

¿Cuántos millones le reclama Tini Stoessel a su padre?

Marina Calabró reveló en PrimiciasYa (América TV) que Tini Stoessel encargó hace tres meses una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y su carrera por sospechas irregulares, dejando en evidencia que en las sociedades vinculadas a su carrera —donde su padre Alejandro Stoessel figura como titular o socio principal— la cantante no aparece siquiera como contratada, que a ella le habrían justificado esa estructura como una forma de protegerla legalmente, y que no existe ningún papel que ceda los derechos de uso de su imagen a esas sociedades, algo que la conductora calificó como "una traición a la confianza"; en la misma emisión, Luis Ventura precisó que la cifra que se maneja en el conflicto asciende a 70 millones de dólares.