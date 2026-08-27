Seguro por Desempleo de ANSES: quiénes quedan afuera del cobro mensual de $300.000

Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los 3 años anteriores al cese de la actividad.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben registrar más de 90 días trabajados en los últimos 12 meses y menos de 12 meses de aportes dentro de los 3 años previos al despido.

Trabajadores de la construcción: se exige demostrar un mínimo de 8 meses de trabajo registrado durante los 2 años anteriores al fin del vínculo o de la obra.

¿Cuánto es el monto máximo y mínimo del Seguro por Desempleo en agosto?

Para calcular el importe liquidado, ANSES contempla el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual percibida durante los últimos seis meses de empleo. La escala mensual vigente cuenta con los siguientes topes oficiales:

Monto mínimo garantizado: $188.300 netos en mano.

Monto máximo alcanzable: $376.600 netos en mano.

Extensión de las cuotas: entre 2 y 12 acreditaciones mensuales consecutivas, según el tiempo total cotizado en la historia laboral.

Los pagos se transfieren directamente a través de una Cuenta de la Seguridad Social gestionada por ANSES o mediante la acreditación en la cuenta bancaria donde el titular ya perciba otras prestaciones previsionales.

¿Cómo tramitar la Prestación por Desempleo en ANSES?

El procedimiento para solicitar la asistencia económica se debe iniciar dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha del despido o finalización de la relación laboral: