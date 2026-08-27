Seguro por Desempleo de ANSES: quiénes quedan afuera del cobro mensual de $300.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo, el programa de asistencia económica que garantiza montos de hasta $376.600 netos de bolsillo durante el mes de septiembre.
El organismo previsional detalló las condiciones para acceder a la Prestación por Desempleo, una asistencia mensual que garantiza el haber, la obra social y los aportes de jubilación.
ANSES confirmó el pago especial de más de $300.000 en septiembre: qué grupo de trabajadores lo cobra
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo, el programa de asistencia económica que garantiza montos de hasta $376.600 netos de bolsillo durante el mes de septiembre.
El beneficio está destinado a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sufrido el cese de su vínculo laboral sin justa causa, garantizando la transferencia monetaria directa, el mantenimiento de la obra social y la acreditación del período cobrado para los años de aportes previsionales.
La Prestación por Desempleo está dirigida a los trabajadores registrados del sector privado que hayan sido desvinculados por causas ajenas a su voluntad, tales como:
Despido sin justa causa: finalización de la relación laboral unilateral por parte del empleador.
Fin de contrato o de obra: vencimiento del plazo acordado en la contratación.
Cierre o quiebra de la empresa: interrupción definitiva de las actividades comerciales de la compañía.
Para calificar al beneficio, la persona desocupada debe demostrar un período mínimo de aportes dentro del sistema formal antes del despido, el cual varía de acuerdo a la modalidad de contratación:
Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los 3 años anteriores al cese de la actividad.
Trabajadores eventuales o de temporada: deben registrar más de 90 días trabajados en los últimos 12 meses y menos de 12 meses de aportes dentro de los 3 años previos al despido.
Trabajadores de la construcción: se exige demostrar un mínimo de 8 meses de trabajo registrado durante los 2 años anteriores al fin del vínculo o de la obra.
Para calcular el importe liquidado, ANSES contempla el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual percibida durante los últimos seis meses de empleo. La escala mensual vigente cuenta con los siguientes topes oficiales:
Monto mínimo garantizado: $188.300 netos en mano.
Monto máximo alcanzable: $376.600 netos en mano.
Extensión de las cuotas: entre 2 y 12 acreditaciones mensuales consecutivas, según el tiempo total cotizado en la historia laboral.
Los pagos se transfieren directamente a través de una Cuenta de la Seguridad Social gestionada por ANSES o mediante la acreditación en la cuenta bancaria donde el titular ya perciba otras prestaciones previsionales.
El procedimiento para solicitar la asistencia económica se debe iniciar dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha del despido o finalización de la relación laboral:
Documentación requerida: presentar el DNI original y la prueba documental que acredite la desvinculación (telegrama de despido, carta documento o contrato vencido).
Gestión digital: ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para iniciar la presentación en la sección de Atención Virtual.
Atención presencial: solicitar un turno previo a través de la web oficial de ANSES para acudir a una Unidad de Atención Integral (UDAI) con la documentación física.