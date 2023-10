El drama de Isabel Macedo a los 48 años sobre la incomodidad que siente con su físico

Desde Uruguay, donde se instaló para filmar durante seis meses una continuidad de Floricienta, la actriz contó a sus seguidores por qué usa filtros.

"Mi marido me dice que soy mucho más linda sin filtro", dijo y agregó: "La gente me dice que deje de usar filtro. Lo que me decis vos todo el tiempo. A veces me siento más segura si tengo filtro".