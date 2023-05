La intimidad del cumpleaños de Belita, la hija mayor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey: las fotos

Isabel Macedo cumple Belita 2.jpg

Claro que en las horas previas Macedo compartió desde sus historias virtuales la preparación de la chocotorta, la preferida de la nena, al tiempo que luego desde su feed subió varias postales de la reunión familiar, bajo el texto “Mi Belita cumplió 5″.

Si bien Macedo y Urtubey optaron por un look totalmente relajado para disfrutar de la tarde, tanto Belita como su hermanita menor, Julia, vistieron impecables vestiditos y zapatos blancos.

Isabel Macedo cumple Belita 1.jpg

Juan Manuel Urtubey habló de la salud de Isabel Macedo tras la internación: "Muy dolorida"

A comienzos de marzo pasado Isabel Macedo fue noticia y alertó a sus seguidores de Instagram por un accidente doméstico por el que terminó internada de urgencia. La actriz sufrió una caída mientras se encontraba bañando a su hija Isabelita, se golpeó fuerte, y debió ser derivada a una clínica, donde terminó con suero.

Isabel se fotografió desde el hospital, ya un poco más tranquila, durante esa misma noche y contó detalles del accidente que sufrió en sus historias de Instagram.

"Y así terminé la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso", describió Isabel Macedo en la foto donde se ve el impactante raspón en uno de sus brazos.

isabel macedo.jpg

Y agregó en otra imagen llevando calma: "Solo fue un golpe gracias a Dios pero me duele todo. Gracias Meri por quedarse con mis hijitas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegado a los dos minutos a la clínica".

isabel macedo 1.jpg

Lo cierto es que en charla con Mitre Live, Juan Manuel Urtubey, marido de Isabel Macedo, dio detalles de la evolución de la actriz y contó cómo fue el accidente doméstico.

“Está bien, aunque muy dolorida (Isabel). Por suerte zafó, nada roto, solo golpes. Estaba bañando a las chicas y se dio un golpe tremendo”, indicó el funcionario.