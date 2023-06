Las fotos del emotivo festejo por el primer año de Julia, la hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

"Un día muy especial para toda la familia. Un día lleno de amor, de buenos deseos y de los más lindos y emocionantes recuerdos", comenzó su mensaje Macedo, también madre de Belita, de 5 años.

isabel macedo.jpg

"A la madrugada no podía dormir repasando cada instante q vivimos hace un año y se me caían las lagrimas acordándome de lo que sentí , cuando te vi por primera vez", recordó emocionada la actriz de 47 años.

Y finalizó puro sentimiento: "Hoy, un año después, todo ese amor se multiplicó. Todos los días le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de ser tu mamá y voy a honrar ese regalo que me hizo, cuidándote, amándote y respetándote. EL PRIMER CUMPLE DE JULIA!!!!!!!!".

Mirá las fotos del encuentro familiar por el primer año de Julia.

isabel macedo julia 3.jpg

isabel macedo julia.jpg

isabel macedo julia 2.jpg

isabel macedo julia 1.jpg

Isabel Macedo sufrió un accidente y terminó internada de urgencia: "Un susto inmenso"

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico por el que terminó internada de urgencia. La actriz sufrió una caída mientras se encontraba bañando a su hija Isabelita, se golpeó fuerte y debió ser derivada a una clínica, donde terminó con suero.

Isabel se fotografió desde el hospital, ya un poco más tranquila, durante la noche de jueves y contó detalles del accidente que sufrió en sus historias de Instagram.

isabel macedo.jpg

"Y así terminé la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso", describió Isabel Macedo en la foto donde se ve el impactante raspón en uno de sus brazos.

Y agregó en otra imagen: "Solo fue un golpe gracias a Dios pero me duele todo. Gracias Meri por quedarse con mis hijitas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegado a los dos minutos a la clínica".

Por suerte, sólo se trató de un gran susto y ya la actriz se encuentra recuperándose de la caída.