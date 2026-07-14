El drama de Jimena Barón en Estados Unidos: robo, pelea con Matías Palleiro y un final inesperado

"Acá estoy yo caminando a esta hora. Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito. Alguien lo tiene. Eso me da bronca", contó mientras mostraba el recorrido que realizaba por los pasillos.

Aunque aclaró que reemplazar el cochecito no representaba un problema económico, explicó que lo que realmente la afectaba era la sensación de haber sido víctima de un robo y las complicaciones que eso implicaba para el cuidado de su hijo.

"Se compra uno mañana, pero es esa sensación de mierda de que te choreen un cochecito. Hay un bebé que se quedó sin movilidad y hay una mamá que se quedó sin espaldas. Hijo de puta. Encima el hotel es gigante. Alguien de acá tiene el cochecito. Yo no me puedo ir a dormir. Alguien lo tiene", manifestó con evidente bronca.

En medio de la búsqueda, la artista también reveló que el episodio generó un importante cortocircuito con Matías Palleiro, ya que ambos tenían posturas diferentes respecto de dónde dejar el cochecito antes de que desapareciera.

Cómo y dónde apareció el cochecito del hijo de Jimena Barón horas después

Antes de que terminara la jornada de tensión que vivió en Atlanta, Jimena Barón compartió una noticia que cambió por completo el desenlace del episodio que la tuvo preocupada durante varias horas. Luego de recorrer el hotel, pegar carteles y expresar su enojo en las redes sociales por la desaparición del cochecito de su hijo Arturo, la actriz confirmó que finalmente el objeto apareció.

A través de una historia de Instagram, la cantante les llevó tranquilidad a sus seguidores y contó cómo se enteró de la inesperada novedad. “Acabo de abrir los ojos. El cochecito apareció. Lo deben haber dejado en la puerta de la habitación y Matías lo entró. No sé dónde está Matías. Apenas aparezca les develaré el misterio”, escribió, aunque reconoció que todavía no tenía en claro qué había sucedido para que el cochecito regresara a sus manos.

Más tarde, ya con el conflicto prácticamente resuelto, Jimena Barón volvió a utilizar sus redes para explicar la versión que recibió por parte del personal del hotel y dar por cerrado el episodio que ella misma bautizó como el "cochecitogate".

Según relató, desde el establecimiento le explicaron que en Estados Unidos existe una costumbre habitual de dejar objetos en la puerta de las habitaciones para que otras personas los retiren y les den un nuevo uso. "El cochecito fue devuelto en recepción. Nos dijeron que en Estados Unidos es muy común dejar cosas fuera de la habitación para que la agarre otra persona, en modo 'tirarlas' para que la aproveche otro", reveló, ya mucho más relajada después de la angustia que atravesó.

A partir de esa explicación, la actriz compartió su propia interpretación de lo ocurrido y sostuvo: "Evidentemente agarraron el cochecito pensando que lo estábamos regalando y cuando leyeron algún cartel de los miles que pusimos, lo devolvieron", deslizando la hipótesis de que todo se trató de un malentendido.

Finalmente, Jimena Barón cerró el tema con una reflexión en la que dejó entrever cierto malestar por cómo se interpretó la resolución del episodio. "No entiendo la adjudicación de la gestión cuando yo redacté y mandé un expediente en inglés al manager del hotel y caminé por los pasillos poniendo carteles hasta la 1 am. Pero bueno. El cochecito fue devuelto", concluyó, dando por terminado el incidente tras recuperar el cochecito de Arturo.