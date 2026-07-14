"Este tipo de partidos me...": la fuerte confesión de Rodrigo De Paul antes de jugar contra Inglaterra

La carga emotiva e histórica que rodea cada enfrentamiento contra el conjunto británico es innegable para el público y los analistas. Sin embargo, el grupo prefiere abstraerse del folclore externo que evoca episodios como la guerra de Malvinas en 1982 o la mítica victoria en los cuartos de final de México 86 con la brillante actuación de Diego Armando Maradona. Sobre este punto, De Paul aclaró que el mensaje del entrenador, Lionel Scaloni, para el plantel fue el mismo que dio en la conferencia de prensa posterior a la victoria con Suiza, definiéndolo simplemente como "un partido de fútbol". El volante sumó su deseo de que la gente asista a disfrutar de un gran espectáculo y que, al concluir las acciones, todos los argentinos terminen muy felices.

Qué valor le da la Selección Argentina al apoyo de los hinchas en el Mundial 2026

El mediocampista nacional destacó la comunión que se ha generado con los fanáticos argentinos en cada una de las sedes mundialistas de este certamen.

La sinergia entre el equipo y los simpatizantes que viajan para alentar al vigente campeón del mundo sigue siendo un motor anímico fundamental para superar las instancias más complejas del fixture. En esa misma línea, el surgido en Racing señaló que él y sus compañeros son "muy receptivos con la energía que mandan los hinchas", valorando el esfuerzo y el color que aportan desde las tribunas en cada presentación. De Paul completó sus declaraciones definiendo el trascendental choque del miércoles como "un partido único contra un gran rival", dejando en claro que la Selección Argentina se vaciará en el campo para conseguir el pasaporte a la gran final del domingo.