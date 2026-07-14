En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Rodrigo De Paul
Selección Argentina
MUNDIAL 2026

"Este tipo de partidos me...": la fuerte confesión de Rodrigo De Paul antes de jugar contra Inglaterra

El mediocampista de la Selección Argentina habló en rueda de prensa sobre la motivación que le genera el clásico del miércoles y se refirió a las variantes que analiza Scaloni.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Reuters 

Foto: Reuters 

La Selección Argentina transita las últimas horas de preparación de cara al compromiso más trascendental del año con un clima de absoluta concentración y motivación interna. En la previa de la última sesión de trabajos tácticos en territorio norteamericano, las voces del vestuario albiceleste comenzaron a palpitar lo que será el decisivo cruce en el Estadio Atlanta. El mediocampista Rodrigo De Paul aseguró este martes que le encantan partidos como estos, en referencia a la semifinal del Mundial que la Selección Argentina disputará ante Inglaterra este miércoles a las 16, exponiendo el temple y el compromiso con el que el grupo asimila la magnitud del clásico ecuménico.

Leé también Rodrigo De Paul se emocionó al hablar del apoyo de Tini Stoessel tras el triunfo de Argentina: "Es una gran mujer"
rodrigo de paul se emociono al hablar del apoyo de tini stoessel tras el triunfo de argentina: es una gran mujer

El futbolista de Inter Miami fue el encargado de transmitir las sensaciones de la delegación en un contacto directo con los medios de comunicación antes de ponerse bajo las órdenes de Lionel Scaloni para el último ensayo formal. En la rueda de prensa previa al entrenamiento, el volante de 32 años expresó: "Todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan porque tienen un condimento especial que me despiertan un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría. Tengo muchas ganas". La jornada de declaraciones ante los cronistas apostados en la cobertura de la Copa del Mundo también contó con los testimonios de Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel, quienes compartieron su visión sobre el compromiso.

La atención de la prensa también se centró en la situación particular del exjugador de Racing, quien ha estado bajo la lupa debido a las variantes tácticas que ensayó el cuerpo técnico en las prácticas más recientes. Más allá de que la información indica que podría no estar desde el arranque después de haber sido reemplazado en los últimos dos encuentros, De Paul evitó profundizar en su posible salida del once titular y manifestó: "El técnico no dio el equipo, pero estoy tranquilo". El mediocampista aclaró que el plantel se encuentra a la espera de conocer la alineación oficial, la cual se les informará de manera definitiva el mismo miércoles en la charla técnica previa al traslado hacia el estadio.

Cómo vive el plantel de la Selección Argentina la rivalidad histórica con Inglaterra

Los futbolistas de la Albiceleste encaran el clásico mundialista con el foco puesto en lo deportivo, siguiendo la línea conceptual de descompresión trazada por el cuerpo técnico.

La carga emotiva e histórica que rodea cada enfrentamiento contra el conjunto británico es innegable para el público y los analistas. Sin embargo, el grupo prefiere abstraerse del folclore externo que evoca episodios como la guerra de Malvinas en 1982 o la mítica victoria en los cuartos de final de México 86 con la brillante actuación de Diego Armando Maradona. Sobre este punto, De Paul aclaró que el mensaje del entrenador, Lionel Scaloni, para el plantel fue el mismo que dio en la conferencia de prensa posterior a la victoria con Suiza, definiéndolo simplemente como "un partido de fútbol". El volante sumó su deseo de que la gente asista a disfrutar de un gran espectáculo y que, al concluir las acciones, todos los argentinos terminen muy felices.

Qué valor le da la Selección Argentina al apoyo de los hinchas en el Mundial 2026

El mediocampista nacional destacó la comunión que se ha generado con los fanáticos argentinos en cada una de las sedes mundialistas de este certamen.

La sinergia entre el equipo y los simpatizantes que viajan para alentar al vigente campeón del mundo sigue siendo un motor anímico fundamental para superar las instancias más complejas del fixture. En esa misma línea, el surgido en Racing señaló que él y sus compañeros son "muy receptivos con la energía que mandan los hinchas", valorando el esfuerzo y el color que aportan desde las tribunas en cada presentación. De Paul completó sus declaraciones definiendo el trascendental choque del miércoles como "un partido único contra un gran rival", dejando en claro que la Selección Argentina se vaciará en el campo para conseguir el pasaporte a la gran final del domingo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Rodrigo De Paul Selección Argentina Inglaterra Mundial 2026
Notas relacionadas
La cábala de Chiqui Tapia antes de Argentina vs. Suiza, con una foto junto a Messi y De Paul
El romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras la clasificación de la Selección
El dulce momento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para celebrar la victoria de Argentina a octavos de final

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar