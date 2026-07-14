El Gobierno reconoce "preocupación" por el endeudamiento de los argentinos y habló de un "reaprendizaje"

Ravier agradeció la pregunta y dijo: "Es un tema público, que se está estudiando" en el Gobierno.

El funcionario señaló que "cuando una economía recupera el crédito, es normal que aparezca de nuevo la morosidad", y comparó con la situación financiera de las familias, "con años anteriores al gobierno de Milei, que con los niveles de inflación que teníamos, no había crédito y eso tiene muchas consecuencias".

"Por supuesto que no va a haber morosidad si no hay crédito, pero, además, desaparecen las carpetas crediticias", explicó Ravier.

El funcionario señaló que "cuando un banco le otorga un crédito en cualquier lugar del mundo a una persona, la carpeta crediticia garantiza el repago. Se miran los ingresos, garantías, antecedentes de pagos, el Banco decide si esta persona es sujeta de crédito porque sabe que va a pagar".

Ravier argumentó que la crisis es parte del proceso que se da en "esta Argentina que recupera el crédito" y que "inicia un proceso de reaprendizaje, de información, de antecedentes crediticios al que nos tenemos que adaptar. Tanto el banco, como las personas".

"Primero, el banco tiene que ver a quién le otorga el crédito. En este momento los bancos a todas esas personas que entraron en morosidad las están tratando de refinanciar con tasas bajas, con plazos largos para recuperar el capital que invirtieron", señaló.

"Pero por otro lado -añadió- también para las personas, deben saber hasta dónde pueden tomar crédito". Y puso como ejemplo la persona que "uno agarra la tarjeta de crédito la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado". Ravier se refirió así a los argentinos que endeudados sufren de situación de morosidad o falta de pago porque no le alcanzan sus ingresos.

"Nosotros, los individuos -que antes no podíamos acceder a préstamos personales, a prétamos hipotecarios, prendarios y demás, ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permiten acceder a un crédito, y hasta qué cuota puedo pagar y demás", agregó.

"A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. Entonces, es un proceso de aprendizaje que después de tanto tiempo de falta de crédito, creo que tenemos que pasar", se explayó el vocero presidencial sobre la situación.

En cuanto al impacto en el sistema financiero y en la crisis que eso provoca en la economía de las familias, Ravier admitió que "por supuesto que preocupa, pero hay cantidad de iniciativas de parte de los bancos, de refinanciar. Creo que con el correr del tiempo y con la baja de tasas de interés que ya está ocurriendo, esto se va a solucionar".

Fuera de micrófono, al finalizar la conferencia de prensa, el vocero agregó que el Gobierno ordenó ayudar a esas personas a través del Banco Nación y que el BCRA también le pidió al resto de los bancos que refinancien a sus clientes a tasas mas bajas.

Ravier retomó después la conferencia, señalando que el gobierno tiene confianza en que "van a seguir apareciendo nuevas líneas de crédito, más baratas, al mismo tiempo que se va a ir refinanciando, lo que va a contribuir a este proceso económico de crecimiento que estamos buscando".

En otro tramo de la conferencia, el vocero presidencial también se refirió al "estancamiento de los salarios reales" producto de "la incertidumbre que generó el proceso electoral en 2025 con el salario real quedó estancado", pero reiteró que "desde marzo de 2026 el salario real se empieza a recuperar, aunque no es un ascenso continuo porque Argentina está en proceso de recuperación".

"Si uno compara desde 2024 todas las variables se empiezan a recuperar lo que indica que vamos por el camino correcto", concluyó.