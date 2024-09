image.png

Esta niña le dijo que estaba enamorada de su hijo y que en unos años contemplaba la posibilidad de qué fueran pareja, Brenda se puso como loca.

“Ya llegó ese momento en el cual me empiezan a decir. Pero en qué momento les di esa confianza para que me digan suegra, ¿tengo cara de suegra? no, no tengo cara de suegra entonces todavía no me digan suegra, ¿Ok?”, dijo hecha una furia a su celular.