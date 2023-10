El Fuerte consejo de Brenda Asnicar que sorprendió a todos: "Es re triste"

Entonces, explicó: “Porque vos vas lleno de ilusiones y viene uno y te dice ´no´. ´ ¿Pero por qué? pero, estoy empezando´, ´No mejor este´”.

Le preguntaron si eso ayuda a lidiar con la frustración y Brenda recomendó firme: “Si, pero desde otro lugar es mejor. No sé, que se yo, perdiste a la pelota… no por televisión adelante de un montón de gente!”.

“Me llaman para ser jurado de realities y siempre digo que no porque no estoy de acuerdo en decirle a un artista que no es apto para algo. Porque -a los artistas que somos muy sensibles- nos puede llegar a generar una frustración que nos puede bloquear para siempre de nuestro arte”, fundamentó.