Las fotos del increíble viaje de Brenda Asnicar ¿con su nuevo amor?

La influencer encontró coincidencias en las cuentas de Instagram de cada uno. Ambos estuvieron en la isla de Capri haciendo surf y disrutando de la playa.

BRENDA ASNICAR Y RAFAEL NUEVO AMOR.jpg

Un detalle que le llamó la atención a Juariu es que en una de las fotos del Instagram de Rafael el empresario lleva colgado una cadenita con un dije bastante grande de la letra B.

rafael nuevo novio brenda asnicar.jpg

brenda asnicar 2.jpg

BRENDA ASNICAR 3.jpg

BRENDA ASNICAR 4.jpg

Brenda Asnicar habló sobre el 'hate' en las redes sociales: "No tengo las..."

Este jueves, Brenda Asnicar visitó Noche al Dente (América TV) y habló sobre el 'hate' que existe en las redes sociales y cómo le influye en su día a día.

"Gracias a dios no recibo tanto hate, como he recibido en otros momentos por cómo te ves, tu cuerpo, si estás flaco, si no estás flaco. Esas cosas en algún momento sí me dolieron, pero también me enseñaron de mí", admitió la cantante. "¿Qué te duele de eso?", quiso saber el conductor Fer Dente.

"Yo creo que... sentirte observado, y además una vez me dijeron algo muy sabio: 'No le digas algo a alguien que esa persona no pueda cambiar en cinco segundos'", respondió la actriz de Patito feo. Dente asintió y le dijo que también conocía la frase. "Siento que la gente te quiere ayudar y te dice: 'por qué no comés'. ¿Flaca, por qué no te matás? Ah re", agregó entre risas.

Embed

"A veces no sabés por lo que la otra persona está pasando. Por ejemplo: yo tuve la pérdida de mi abuela durante la pandemia, y eso me dejó muy triste, muy deprimida. Por ahí no lo podemos identificar el porqué estamos tristes, pero automáticamente nos empezamos a apagar, y uno tiene que sentarse y decir: 'che, estoy triste, voy a transitar esto, y voy a tratar de florecer y aprender a vivir con esto malo que me pasó'", dijo la productora musical.

Y al final Brenda Asnicar reveló: "A veces la gente no sabe el daño que hace con las redes sociales, por eso tampoco tengo las notificaciones prendidas, no ando leyendo mucho los comentarios. Pero creo que es un llamado de atención".