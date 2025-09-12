En vivo Radio La Red
DÓLAR hoy, DÓLAR BLUE hoy: a cuánto cotizan este viernes 12 de septiembre

El dólar oficial, paralelo y los distintos tipos financieros registran movimientos este viernes en Argentina. Te contamos cuánto cuesta cada uno.

DÓLAR hoy, DÓLAR BLUE hoy: a cuánto cotizan este viernes 12 de septiembre

Este viernes 12 de septiembre, el mercado cambiario argentino muestra leves ajustes en las cotizaciones de los distintos tipos de cambio. El dólar oficial se encuentra operando en $1.415 para la compra y $1.460 para la venta en las principales entidades bancarias, en una rueda en la que los inversores siguen atentos a la evolución económica y a los movimientos del Banco Central.

En cuanto al dólar blue, la cotización paralela se ubica en $1405 para la compra y $1.425 para la venta, con una brecha cercana al 3% respecto del dólar oficial. La estabilidad del blue respecto a días anteriores refleja una reducción de la volatilidad que se había registrado en las últimas semanas, mientras que el dólar oficial mantiene un ritmo de devaluación administrado por el Banco Central.

Por su parte, el dólar turista o dólar solidario, que se utiliza para compras con tarjeta en el exterior y para el ahorro en moneda extranjera, alcanza los $1.904,50 correspondiente al valor del dólar oficial más el 30% de recargo vigente.

En el segmento mayorista, el dólar se negocia a $1.407,18 para la compra y $1.457,08 para la venta. Este tipo de cambio es clave para operaciones de gran volumen entre bancos y para la política cambiaria del país, ya que el Banco Central administra de manera gradual su evolución para evitar movimientos bruscos en el mercado.

Entre los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL), que permite a empresas e inversores dolarizarse a través de la compra-venta de bonos o acciones y girar divisas al exterior, opera a $1466,05 para la compra y $1467,76 para la venta. Por su parte, el dólar MEP, utilizado para la adquisición de dólares a través de operaciones bursátiles dentro del país, cotiza a $1459,25 para la compra y $1459,92 para la venta.

El dólar cripto, que refleja la cotización de la divisa a través de plataformas digitales utilizando criptomonedas, se encuentra en $1457 para la compra y $1461,30 para la venta, mostrando un comportamiento similar al de los mercados financieros formales.

Semana negativa en Wall Street

En Wall Street, la semana termina como comenzó, con un "rojo" marcando la caída de acciones y bonos. (Foto: Gentileza Rava bursatil)

En Wall Street, la semana termina como comenzó, con un "rojo" marcando la caída de acciones y bonos. (Foto: Gentileza Rava bursatil)

Este viernes, la semana hábil termina con malas señales desde Wall Street, para redondear 5 días muy fluctuantes. Un lunes "negro" para acciones y bonos, el martes un suave rebote. Hubo una importante recuperación el miércoles y el jueves. Pero este viernes, el "rojo" (bajas) volvió a pintar las operaciones de empresas argentinas en la bolsa de Nueva York y la cotización de los bonos.

El otro indicador desde Nueva York, es el Riesgo País. Medido por el Banco JP Morgan, bajó con relación al jueves, pero sigue por encima de los1.000 puntos. Con 1.047 está a tres veces del número buscado (350 puntos) para poder volver a endeudarse en mercados internacionales.

