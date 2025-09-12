Yanina Latorre reveló qué figura no irá a los premios Martín Fierro por tener mala onda con sus compañeros

Hace tiempo que la periodista prefiere ausentarse en A la Barbarossa cuando Robertito Funes asume la conducción del ciclo en las oportunidades en las cuales Georgina Barbarossa tiene que ausentarse por algún motivo.

En una nota con Sálvese quien pueda, Nancy Pazos fue tajante al referirse al conflicto con su colega en el programa de Telefe.

"El reemplazo natural de Georgina soy yo", manifestó, dejando en evidencia que no tiene drama en hablar abiertamente de la interna por el reemplazo de Georgina Barbarossa en el ciclo matutino.

Al respecto, Yanina Latorre fue contundente y destacó el desempeño de Robertito en el programa de las mañanas de Telefe. "Robertito es el sucesor natural de Georgina Barbarossa. Lo hace bárbaro. Es divino", resaltó la angelita sobre la figura, que es siempre duramente cuestionado por su compañera, Nancy Pazos.

¿Nancy Pazos amenazó con renunciar con A la Barbarossa?

Cada vez que Robertito Funes se hace cargo de la conducción de A la Barbarossa (Telefe) en reemplazo de su conductora, Nancy Pazos opta por no participar del magazine, y días atrás volvió a suceder lo mismo.

Georgina Barbarossa viajó al exterior para grabar Por el Mundo (Telefe) con Marley, la periodista política se ausentó y la producción decidió convocar a Diego Brancatelli para que cubriera su lugar. Y al parecer, esa decisión tampoco le cayó bien a Pazos.

En este contexto, Yanina Latorre reveló en su programa SQP (América TV) la nueva interna del ciclo de Telefe. "Él es un periodista que va a combatir, más que a llevar novedades y ella se cree que es Lanata en mujer", comenzó diciendo la conductora de América TV.

Luego, detalló la exigencia que Nancy Pazos le habría planteado a la producción de A la Barbarossa: "Ella creyó que se la iban a dar a ella la conducción. Cuando empezó a enterarse de los reemplazos y vio que era Robertito, se pidió días sin goce de sueldo. Igualmente, puso una condición. Si la reemplazante es Brey, renuncia".

Asimismo, la también angelita sumó sobre la postura de Pazos frente a su reemplazo en el programa de Georgina que "a ella no le gustó que piensen que Brancatelli es un reemplazo natural y sí lo es".

Lo cierto es que Nancy Pazos fue contundente al hablar públicamente sobre su decisión de ausentarse cuando Barbarossa no está. "Es algo que vengo haciendo hace un año. Fue una charla con el canal, cuando decidieron oficialmente que Robertito sea el reemplazante de Georgina. Tuve una reunión y este año firmé contrato con eso sabido", explicó la periodista ante la consulta de Los Profesionales de siempre (El Nueve).

"Si viene otra persona, participaría. Yo elijo de quién soy panelista, tengo con qué", agregó con firmeza y remarcó que "no es un tema personal con Robertito, es algo de fondo con el canal". "El canal sabía que si él estaba, yo no iba. Así que Telefe decidió que yo no esté", concluyó, filosa, en clara referencia a sus diferencias con la emisora.