Ángela Torres contó cómo siguen las cosas con Lali Espósito: ¿volvieron a hablar?

“No hubo pelea, sólo caminos distintos”, dijo entonces. Pero las especulaciones no pararon. Una mirada, un gesto o un silencio alcanzaban para que los programas de chimentos reforzaran la idea de un “beef” entre ambas.

“Cuando la conocí era totalmente su fan. Compartimos camarín ese año, yo estaba cumpliendo un sueño, no lo podía creer. Y ahí, amigas. Después pasaron dos años y me llamaron para hacer otra novela con ella, que fue Esperanza mía, y ahí también teníamos mucho juntas. En esa novela tuvimos nuestras rispideces. No nos llevamos muy bien en esa novela, la verdad”, admitió.

Pero enseguida aclaró: “Nunca hubo una pelea concreta. Simplemente no estábamos conectando como antes. Era eso, nada más”.

La cantante recordó cómo los programas de espectáculos potenciaron esa incomodidad: “Me metí en ShowMatch y un día me preguntaron por Lali. A mí se me notó en la cara que no estaba todo recontra bien y me torturaron durante todo un año, armándome un beef inexistente con Lali. Cada vez que venía ella, se pasaban todos los programas diciendo mentiras sobre nosotras. Yo estaba incómoda. Era como si se estuviera armando algo que no existía”.

Con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. Lejos de las especulaciones, Ángela reveló que hoy su relación con Lali volvió a ser cercana.

“No hablamos por un montón de tiempo, y ahora hace un par de años que ya estamos re conectadas. El otro día estuve en su casa. La quiero mucho, la admiro con todo mi corazón y realmente crecí viéndola y amándola. Soy fan de Lali como todos”, confesó.

Además, detalló cómo sus mundos volvieron a unirse: “Voy a verla en los shows y me pega desde otro lado porque la conozco desde hace muchos años. Realmente siento que la conozco mucho porque trabajamos juntas desde muy chicas. Ahora también ella está de novia con Pedro, que es mi amigo, y se ve bastante con Ofelia Fernández, que es mi mejor amiga. Entonces, de repente, estamos compartiendo mundos y es lindo eso”.