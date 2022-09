El humillante mensaje que el dueño de un gimnasio le mandó por error a una clienta: "Vinieron las tortas. Son un asco"

En un primer comentario la usuaria comenzó diciendo: “Esto me pasó a mi hoy en un ‘GYM’”.

“Me contacté por WhatsApp con el dueño y coordinamos la visita diciendo que con mi pareja (dos chicas) estábamos interesadas en ir. A las 19:10hs llegamos, personalmente nos trató muy educadamente y coordinamos horarios para iniciar la semana que viene…”, explicó.

Y luego siguió: “20:41hs recibimos este mensaje...Los invito a leer esta triste historia de homofobia, discriminación y educación (de mi parte obvio). Gonzalo (44 años), toda la comunidad LGBT+, los obesos y los que pasaron los 40 años te mandamos un besito”.

“Vinieron las tortas, son un asco. Una gorda y una vieja”, dice el mensaje que originó la polémica. "¿Perdón?, la verdad que no comprendo tu mensaje", contestó ella.

Luego de unos minutos, el hombre decidió hacerse cargo, aunque puso una excusa insólita: “No era para vos el mensaje, nada que ver, te pido disculpas. Estaban mandando idioteces en un grupo de fútbol no sé porque te escribí a vos. Te pido disculpas pero es la respuesta a un giff que mandaron".

gimnasio tortas 1.jpg

"En realidad estábamos hablando de dos amigos que hoy vinieron al gimnasio y siempre los cargamos con esas cosas pero igual se que es de mal gusto. Pero a veces en grupos de hombres los chistes son desubicados".

"Te aclaro un par de cosas:

Las tortas son para comer, las podes comprar en la panadería o hacerlas en tu casa. Nosotras somos lesbianas, así que te invito a hablar con propiedad.

Un instructor/profesor de gimnasia no debería utilizar el término Gorda para referirse a una mujer que claramente y visiblemente tiene un problema de obesidad. Mucho menos si está queriendo mejorar su salud. Es poco profesional.

La vejez es inevitable. Nos llega a todos", le explicó la usuaria.

“De más está decirte que ya le compartí a Mariana lo que nos pusiste para que no vuelva a recomendarte. O si lo hace que tenga en cuenta tus formas poco profesionales”, advirtió la mujer.

“Te tratamos con el mayor de los respetos. No recibimos lo mismo. Te mando un saludo”, contestó la mujer con intenciones de terminar la conversación.

“Tenés toda la razón del mundo y no tengo forma de pedirles disculpas, además no me conoces y es obvio que nada de lo que les diga tiene relevancia. Lamento de corazón el mal entendido”, respondió el hombre.