La indignación de Víctor Hugo Morales tras las dudas en torno del atentado a Cristina Kirchner

"Cuando decimos días de locos no estamos haciendo referencia a la exitosa búsqueda del loco de Clarín y los voceros de ese odio que los carcome. Ellos estaban buscando un loco hace mucho tiempo y lo encontraron. No todos toman carrera y se largan a hacer lo que hizo Fernando Sabag Montiel. Cuando uno mira las redes me dicen que son un desastre, una cloaca infernal", dijo Víctor Hugo en la radio AM 750.