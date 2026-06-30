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El inesperado gesto solidario y silencioso de Antonela Roccuzzo con Venezuela que conmueve a todos

El silencioso gesto de Antonela Roccuzzo con Venezuela que nadie puede creer. Enterate.

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El inesperado gesto solidario y silencioso de Antonela Roccuzzo con Venezuela que conmueve a todos

Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en noticia, pero esta vez por un gesto solidario que conmovió a miles de personas. En las últimas horas comenzó a viralizarse un video en redes sociales que asegura que la esposa de Lionel Messi impulsó una colecta internacional para ayudar a las víctimas del terremoto que golpeó a Venezuela y que, en apenas unos días, habría logrado reunir una cifra millonaria.

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Según el relato que circula en distintas plataformas, la campaña ya habría superado los 4 millones de dólares en donaciones y estaría muy cerca de alcanzar los 5 millones, gracias al aporte de empresarios y personas de alto poder adquisitivo, además de miles de pequeños donantes que decidieron colaborar con la causa.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Antonela Roccuzzo ni de su entorno sobre esta iniciativa, aunque un usuario comporbóque es ella quién creo esa colecta, y lo llamó "su gran gesto silencioso".

"Párale bola porque lo que te voy a contar te va a volar la cabeza. Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, hace apenas tres días abrió una página para que las personas puedan donar a la causa del terremoto de Venezuela. En ese tiempo ya logró recaudar más de 4 millones de dólares y está a punto de llegar a los 5 millones", afirma el creador del video.

Además, sostiene que gran parte del dinero provendría de importantes empresarios y personas millonarias, aunque también destaca que hubo miles de aportes de menor valor.

"No está donando cualquier persona. Hay gente que aporta más de 300 mil dólares. Otros donaron 15 mil, 30 mil, 50 mil, 10 mil... Cada uno puso su granito de arena y eso hizo una diferencia enorme", asegura.

El hombre explica que decidió ingresar personalmente a la plataforma para comprobar si la información era verdadera.

"Me metí en la página para ver si era cierto todo esto y los resultados son impresionantes. Hay donaciones de 66 mil dólares y muchísimas personas colaborando. Carlos Eduardo Espina también figura entre quienes hicieron aportes. Ya van más de 4 millones de dólares recaudados", relata.

Finalmente, además de agradecer el supuesto gesto de Antonela y de toda la familia Messi, también plantea un interrogante sobre el destino de los fondos.

"Ahora la gran pregunta es a quién se le entregará este dinero. Dios bendiga a esta mujer hermosa, Dios bendiga a Lionel Messi y a toda su familia. Gracias por pensar en el pueblo de Venezuela", concluye.

La publicación rápidamente comenzó a compartirse miles de veces y generó una ola de reacciones entre quienes destacaron el presunto compromiso solidario de Antonela. Al mismo tiempo, otros usuarios reclamaron que, de confirmarse la iniciativa, exista total transparencia sobre la administración y el destino final de las donaciones.

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