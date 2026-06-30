El inesperado gesto solidario y silencioso de Antonela Roccuzzo con Venezuela que conmueve a todos

Además, sostiene que gran parte del dinero provendría de importantes empresarios y personas millonarias, aunque también destaca que hubo miles de aportes de menor valor.

"No está donando cualquier persona. Hay gente que aporta más de 300 mil dólares. Otros donaron 15 mil, 30 mil, 50 mil, 10 mil... Cada uno puso su granito de arena y eso hizo una diferencia enorme", asegura.

El hombre explica que decidió ingresar personalmente a la plataforma para comprobar si la información era verdadera.

"Me metí en la página para ver si era cierto todo esto y los resultados son impresionantes. Hay donaciones de 66 mil dólares y muchísimas personas colaborando. Carlos Eduardo Espina también figura entre quienes hicieron aportes. Ya van más de 4 millones de dólares recaudados", relata.

Finalmente, además de agradecer el supuesto gesto de Antonela y de toda la familia Messi, también plantea un interrogante sobre el destino de los fondos.

"Ahora la gran pregunta es a quién se le entregará este dinero. Dios bendiga a esta mujer hermosa, Dios bendiga a Lionel Messi y a toda su familia. Gracias por pensar en el pueblo de Venezuela", concluye.

La publicación rápidamente comenzó a compartirse miles de veces y generó una ola de reacciones entre quienes destacaron el presunto compromiso solidario de Antonela. Al mismo tiempo, otros usuarios reclamaron que, de confirmarse la iniciativa, exista total transparencia sobre la administración y el destino final de las donaciones.