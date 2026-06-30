Desaparición de Loan: la etapa decisiva que comienza hoy tras la fuerte hipótesis de la mamá

Este martes comenzará la etapa de declaraciones testimoniales en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.
María Noguera y José Peña abrirán este martes la ronda de testimonios en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. También declararán algunos de los hermanos del niño.
Este martes comenzará la etapa de declaraciones testimoniales en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.
La primera audiencia de esta nueva instancia tendrá como protagonistas a María Noguera y José Peña, los padres del nene, quienes declararán en calidad de víctimas y testigos en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
Durante la misma jornada también prestarán testimonio algunos de los hermanos de Loan, entre ellos Mariano, cuya declaración está prevista entre el martes y el jueves.
José Peña fue la última persona que vio al menor durante el almuerzo familiar realizado en la casa de la abuela Catalina. Tras la comida, Loan salió junto a un grupo de adultos y chicos hacia un naranjal cercano y desde entonces permanece desaparecido.
Según la reconstrucción del caso, María Noguera fue informada de la desaparición de su hijo varias horas después, cuando ya se había iniciado la búsqueda en la zona.
Los padres deberán declarar frente a los acusados, entre ellos Laudelina Peña, tía de Loan y hermana de José Peña. La investigación sostiene que habría participado en las maniobras para apartar al niño de la vista de su padre y facilitar su desaparición.
También estarán presentes Antonio Benítez, esposo de Laudelina; el ex comisario Walter Maciel, imputado por presunto encubrimiento; y Daniel "Fierrito" Ramírez, otro de los acusados en la causa. Todos ellos participaron del almuerzo familiar realizado el día de la desaparición.
Los padres de Loan contarán con el acompañamiento de una psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de asistir a víctimas y testigos durante el proceso judicial.
"Loan no llegó hasta el naranjal. Yo me pregunto, por qué no hay fotos de Loan en el naranjal, de cuando estaba jugando. Por qué había una foto de él antes de llegar a la tranquera y por qué dio vuelta a lo de Laudelina y Camila", cuestionó la madre de Loan, horas antes de declarar.
Durante una entrevista radial, Noguera sostuvo que varias de las personas que estuvieron en el campo el día de la desaparición conocen información clave sobre lo ocurrido. "Macarena y Camila tienen que saber porque ellos estuvieron quince días en el campo. Laudelina tiene que saber. Benítez, Ramírez, todos".