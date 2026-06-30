Desaparición de Loan: la etapa decisiva que comienza hoy tras la fuerte hipótesis de la mamá

Según la reconstrucción del caso, María Noguera fue informada de la desaparición de su hijo varias horas después, cuando ya se había iniciado la búsqueda en la zona.

Los padres deberán declarar frente a los acusados, entre ellos Laudelina Peña, tía de Loan y hermana de José Peña. La investigación sostiene que habría participado en las maniobras para apartar al niño de la vista de su padre y facilitar su desaparición.

También estarán presentes Antonio Benítez, esposo de Laudelina; el ex comisario Walter Maciel, imputado por presunto encubrimiento; y Daniel "Fierrito" Ramírez, otro de los acusados en la causa. Todos ellos participaron del almuerzo familiar realizado el día de la desaparición.

Los padres de Loan contarán con el acompañamiento de una psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de asistir a víctimas y testigos durante el proceso judicial.

La fuerte sospecha de la madre de Loan antes de declarar en el juicio

"Loan no llegó hasta el naranjal. Yo me pregunto, por qué no hay fotos de Loan en el naranjal, de cuando estaba jugando. Por qué había una foto de él antes de llegar a la tranquera y por qué dio vuelta a lo de Laudelina y Camila", cuestionó la madre de Loan, horas antes de declarar.

Durante una entrevista radial, Noguera sostuvo que varias de las personas que estuvieron en el campo el día de la desaparición conocen información clave sobre lo ocurrido. "Macarena y Camila tienen que saber porque ellos estuvieron quince días en el campo. Laudelina tiene que saber. Benítez, Ramírez, todos".