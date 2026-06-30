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Netflix estrenó la película más esperada de 2026 y es el nuevo fenómeno que rompe todos los récords

Esta nueva película se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de Netflix y sorprendió al alcanzar el primer puesto en 50 países en apenas unos días.

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Netflix estrenó la película más esperada de 2026 y es el nuevo fenómeno que rompe todos los récords. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la película más esperada de 2026 y es el nuevo fenómeno que rompe todos los récords. (Foto: Archivo)

"Hermanito" (Little brother, 2026) volvió a demostrar el poder que tienen las comedias ligeras dentro del catálogo de Netflix. La nueva película protagonizada por John Cena, Eric André y Michelle Monaghan llegó a la plataforma el pasado 26 de junio y, en cuestión de apenas tres días, consiguió posicionarse como la producción más vista en 50 países.

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El fenómeno llamó la atención tanto por la velocidad con la que escaló en el ranking como por el tipo de propuesta que ofrece: una comedia sin demasiadas pretensiones, cargada de humor absurdo, situaciones disparatadas y un lenguaje subido de tono que apuesta por entretener de principio a fin.

De qué trata "Hermanito"

La sinopsis oficial resume el argumento de forma sencilla: "La vida perfecta de un tenso agente inmobiliario da un giro radical cuando su adorable y caótico hermano pequeño reaparece de repente".

A partir de ese punto comienza una sucesión constante de malentendidos, discusiones familiares, situaciones absurdas y bromas que mantienen el ritmo durante poco más de cien minutos.

La película nunca intenta convertirse en un drama ni en una historia profunda. Su objetivo es claro desde el comienzo: hacer reír mediante un humor directo, exagerado y muchas veces explícito.

"Hermanito", un estreno que sorprendió a Netflix

Netflix sumó un nuevo éxito a su catálogo gracias al estreno de Hermanito. La película aterrizó en la plataforma el 26 de junio y rápidamente comenzó a escalar posiciones en los rankings internacionales.

Según los datos publicados por FlixPatrol, el filme debutó como número uno en 13 países durante su primer día disponible. Apenas 24 horas después ya lideraba las listas en 42 territorios y, al tercer día, alcanzó el primer puesto en un total de 50 países.

Estos números consolidaron a Hermanito como uno de los primeros grandes fenómenos del invierno dentro del servicio de streaming.

John Cena continúa su buena relación con Netflix

Con esta producción, John Cena firmó su tercera colaboración con Netflix después de participar en La burbuja y Proyecto extracción.

El actor, que en los últimos años fortaleció su perfil dentro del género de la comedia, vuelve a interpretar un personaje completamente distinto a los papeles de acción que lo hicieron famoso.

En esta oportunidad encarna a un agente inmobiliario extremadamente organizado, serio y estructurado cuya vida cambia por completo cuando reaparece su hermano menor.

La producción aprovecha el contraste entre ambos personajes para desarrollar buena parte de las situaciones humorísticas que aparecen durante toda la historia.

Eric André aporta el caos perfecto en "Hermanito"

Gran parte del funcionamiento de la película depende de la química entre John Cena y Eric André.

Mientras Cena interpreta al hermano responsable y metódico, André representa todo lo contrario: un personaje impulsivo, imprevisible y dispuesto a romper cualquier regla. Ese choque permanente entre ambos genera la mayoría de los momentos cómicos.

Michelle Monaghan completa el elenco principal bajo la dirección de Matt Spicer, quien apuesta por un ritmo rápido y una narración sencilla que evita las pausas innecesarias.

El elenco principal de "Hermanito"

  • John Cena
  • Eric André
  • Michelle Monaghan
  • Christopher Meloni
  • Sherry Cola
  • Ego Nwodim
  • Ben Ahlers
  • Caleb Hearon
  • Bryce Gheisar
  • Pilot Bunch

El público impulsó el fenómeno mundial de la película en Netflix

Más allá de las valoraciones profesionales, los números hablan por sí solos. Alcanzar el primer lugar en 50 países en apenas tres días representa uno de los mejores desempeños recientes para una comedia dentro de Netflix.

El carisma de John Cena, la popularidad de Eric André y un formato pensado para el entretenimiento rápido ayudaron a convertir la película en una de las opciones más elegidas durante el comienzo del verano.

Todo indica que seguirá ocupando posiciones destacadas en el ranking internacional durante las próximas semanas mientras nuevos usuarios descubren esta propuesta.

Tráiler oficial de "Hermanito" en Netflix

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