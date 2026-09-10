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Dormir mejor: la regla del 3-2-1 que recomienda el doctor Rosetti

El reconocido médico propone una técnica sencilla para ordenar la alimentación, la actividad mental y el uso de pantallas antes de dormir para favorecer un mejor descanso.

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La regla del 3-2-1 propone terminar la cena

La regla del 3-2-1 propone terminar la cena, reducir la actividad mental y apagar las pantallas durante las horas previas a dormir.

Dormir bien no depende solamente de la cantidad de horas de sueño. La rutina que se mantiene durante el período previo también puede influir en la calidad del descanso, como ocurre cuando se cena cerca del momento de ir a la cama o se continúa con el trabajo y otras obligaciones que demandan atención.

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En este sentido, el Dr. Daniel López Rosetti propone una técnica sencilla conocida como la regla del 3-2-1, basada en tres pautas que se aplican de manera progresiva.

Cómo es la regla del 3-2-1 para dormir mejor que aconseja Daniel López Rosetti

Tres horas antes: terminar la cena

Se recomienda finalizar la cena entre dos horas y media y tres horas antes de acostarse. Por ejemplo, si la hora prevista para dormir son las 23, la comida debería haber terminado alrededor de las 20.

De acuerdo con López Rosetti, respetar este intervalo permite que el sistema digestivo avance con su trabajo, para que el organismo no llegue a la noche todavía ocupado con el proceso digestivo.

Dos horas antes: bajar el ritmo mental

En esta etapa, el foco está puesto en la actividad cerebral. Dos horas antes de acostarse, conviene reducir las tareas cognitivas exigentes y aquellas que puedan generar preocupación o tensión.

Esto implica finalizar el trabajo y evitar discusiones o situaciones que mantengan a la persona en estado de alerta. De esta manera, se busca generar un período de transición entre las obligaciones del día y la noche.

Una hora antes: dejar las pantallas

Finalmente, una hora antes de dormir, se recomienda apagar los dispositivos electrónicos, entre ellos el teléfono celular y la computadora.

La intención es disminuir la estimulación asociada al uso de estos equipos y facilitar una transición más tranquila hacia el sueño.

La regla propone así tres cambios progresivos antes de dormir: terminar de comer, bajar la exigencia mental y desconectarse de las pantallas.

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