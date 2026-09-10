Dormir mejor: la regla del 3-2-1 que recomienda el doctor Rosetti

De acuerdo con López Rosetti, respetar este intervalo permite que el sistema digestivo avance con su trabajo, para que el organismo no llegue a la noche todavía ocupado con el proceso digestivo.

Dos horas antes: bajar el ritmo mental

En esta etapa, el foco está puesto en la actividad cerebral. Dos horas antes de acostarse, conviene reducir las tareas cognitivas exigentes y aquellas que puedan generar preocupación o tensión.

Esto implica finalizar el trabajo y evitar discusiones o situaciones que mantengan a la persona en estado de alerta. De esta manera, se busca generar un período de transición entre las obligaciones del día y la noche.

Una hora antes: dejar las pantallas

Finalmente, una hora antes de dormir, se recomienda apagar los dispositivos electrónicos, entre ellos el teléfono celular y la computadora.

La intención es disminuir la estimulación asociada al uso de estos equipos y facilitar una transición más tranquila hacia el sueño.

La regla propone así tres cambios progresivos antes de dormir: terminar de comer, bajar la exigencia mental y desconectarse de las pantallas.