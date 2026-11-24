“Lo que sí te puedo adelantar que no continuaré, porque hasta el momento no hubo acuerdos, y también algunas cositas nuevas tengo en mente”, aseguró en exclusiva a este portal.

En ese sentido, Callejón reveló que ya se encuentra analizando diferentes propuestas laborales de cara a una nueva etapa profesional, incluso con la posibilidad de trabajar fuera del país.

“Con mi mánager estamos evaluando varias cositas: tanto en tele, como teatro y también algo que se está negociando afuera”, adelantó la actriz a PrimiciasYa.com, sin brindar mayores precisiones sobre los proyectos.

El fuerte cruce entre María Fernanda Callejón y Moria Casán que encendió la polémica

Las declaraciones de Callejón se conocen luego del tenso intercambio que protagonizó con Moria Casán, cuando la actriz mandó a callar a la conductora en pleno programa con la expresión en inglés “shut up”.

Lejos de dejar pasar el comentario, la diva reaccionó inmediatamente y le respondió de manera contundente: “¡Ningún shut up!”.

El episodio alimentó las versiones sobre el futuro de Callejón dentro del equipo. Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz naturalizó las diferencias al aire y explicó que, hasta el momento, no hubo acuerdos para continuar.

Mientras su no permanencia en el programa de Moria Casán causa revuelo, María Fernanda Callejón ya analiza nuevos desafíos profesionales que podrían llevarla incluso al exterior.