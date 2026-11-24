María Fernanda Callejón quedó en el centro de la polémica tras protagonizar una serie de tensos cruces con Moria Casán en su programa, situaciones que alimentaron las versiones sobre una posible salida de la actriz del ciclo.
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En diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz se refirió a los tensos momentos que protagonizó con la diva y reveló que no llegó a un acuerdo con la producción del ciclo para continuar como panelista.
María Fernanda Callejón quedó en el centro de la polémica tras protagonizar una serie de tensos cruces con Moria Casán en su programa, situaciones que alimentaron las versiones sobre una posible salida de la actriz del ciclo.
En medio de las especulaciones sobre su futuro laboral, Callejón habló en exclusiva con PrimiciasYa.com y aclaró cómo vive los picantes intercambios con la diva, aunque sorprendió al poner en duda su continuidad en el programa.
“El cruce es algo normal dentro de lo que es un programa que no deja de tener chispa y debate”, explicó la actriz, restándole dramatismo a lo sucedido al aire.
Sin embargo, al referirse a su futuro en el ciclo, María Fernanda lanzó una revelación que abrió un nuevo interrogante sobre su permanencia en el equipo de la conductora.
“Lo que sí te puedo adelantar que no continuaré, porque hasta el momento no hubo acuerdos, y también algunas cositas nuevas tengo en mente”, aseguró en exclusiva a este portal.
En ese sentido, Callejón reveló que ya se encuentra analizando diferentes propuestas laborales de cara a una nueva etapa profesional, incluso con la posibilidad de trabajar fuera del país.
“Con mi mánager estamos evaluando varias cositas: tanto en tele, como teatro y también algo que se está negociando afuera”, adelantó la actriz a PrimiciasYa.com, sin brindar mayores precisiones sobre los proyectos.
Las declaraciones de Callejón se conocen luego del tenso intercambio que protagonizó con Moria Casán, cuando la actriz mandó a callar a la conductora en pleno programa con la expresión en inglés “shut up”.
Lejos de dejar pasar el comentario, la diva reaccionó inmediatamente y le respondió de manera contundente: “¡Ningún shut up!”.
El episodio alimentó las versiones sobre el futuro de Callejón dentro del equipo. Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz naturalizó las diferencias al aire y explicó que, hasta el momento, no hubo acuerdos para continuar.
Mientras su no permanencia en el programa de Moria Casán causa revuelo, María Fernanda Callejón ya analiza nuevos desafíos profesionales que podrían llevarla incluso al exterior.