Mientras la madre de Lowrdez respondía las preguntas del tribunal, García Gómez mantuvo la mirada fija en su abogado. "Mabel detalló todo lo que recordaba desde el 2015 hasta la fecha", contó el cronista. La mujer recordó además que, después de la denuncia pública que Lowrdez hizo por hechos de violencia, él perdió su trabajo y que por ese motivo su hija dio marcha atrás.

Cuándo comenzó el juicio contra Leandro García Gómez y por qué fue detenido

El juicio oral contra Leandro García Gómez comenzó el 3 de noviembre. La causa gira en torno al episodio por el que fue detenido en octubre de 2025 en su departamento de Palermo. Según se informó, esa noche la Policía ingresó al domicilio y encontró a Lowrdez desorientada, mientras él se escondía dentro de un armario.

El episodio dio paso a una investigación que se completó con distintas pruebas hasta que se inició la causa judicial por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, que actualmente está en juicio.