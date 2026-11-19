Beneficiarios habilitados: Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y pensionados del régimen general que cumplan las condiciones legales. Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Topes de ingresos vigentes en noviembre: Tope máximo del grupo familiar: $6.543.628 brutos mensuales. Tope individual por integrante: $3.271.814 brutos mensuales. Si uno de los cónyuges supera este límite individual, el grupo queda automáticamente excluido del cobro.



¿Cómo tramitar el Formulario PS 6.18 en ANSES para cobrar el extra por cónyuge?

El pago no se activa de oficio al contraer matrimonio; el titular debe presentar el Formulario PS 6.18 (Solicitud de Prestaciones Previsionales) de manera gratuita siguiendo estos pasos:

Verificar datos en Mi ANSES: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para corroborar que los datos personales y el vínculo matrimonial figuren registrados.

Completar el Formulario PS 6.18: descargar y llenar el formulario oficial declarando la solicitud de la asignación y los datos del cónyuge.

Reunir la documentación respaldatoria: presentar los DNI de ambos integrantes del matrimonio y el acta o certificado de matrimonio original y copia (en caso de que el vínculo no esté acreditado previamente en el sistema).

Solicitar turno presencial: pedir un turno en una oficina de ANSES y concurrir en la fecha asignada para formalizar la carga del trámite.

¿Qué formulario presentar ante ANSES si no se liquidó el pago por cónyuge?

En aquellos casos en los que el jubilado o pensionado ya tenga aprobado el derecho a la Asignación Familiar por Cónyuge pero detecte una falta de acreditación o liquidación errónea en su recibo de haberes, deberá gestionar el reclamo administrativo mediante un formulario específico: