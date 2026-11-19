¿Cómo tramitar el Formulario PS 6.18 en ANSES para cobrar el extra por cónyuge?
El pago no se activa de oficio al contraer matrimonio; el titular debe presentar el Formulario PS 6.18 (Solicitud de Prestaciones Previsionales) de manera gratuita siguiendo estos pasos:
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Verificar datos en Mi ANSES: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para corroborar que los datos personales y el vínculo matrimonial figuren registrados.
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Completar el Formulario PS 6.18: descargar y llenar el formulario oficial declarando la solicitud de la asignación y los datos del cónyuge.
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Reunir la documentación respaldatoria: presentar los DNI de ambos integrantes del matrimonio y el acta o certificado de matrimonio original y copia (en caso de que el vínculo no esté acreditado previamente en el sistema).
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Solicitar turno presencial: pedir un turno en una oficina de ANSES y concurrir en la fecha asignada para formalizar la carga del trámite.
¿Qué formulario presentar ante ANSES si no se liquidó el pago por cónyuge?
En aquellos casos en los que el jubilado o pensionado ya tenga aprobado el derecho a la Asignación Familiar por Cónyuge pero detecte una falta de acreditación o liquidación errónea en su recibo de haberes, deberá gestionar el reclamo administrativo mediante un formulario específico:
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Formulario PS 2.14: es el documento oficial habilitado para titulares de jubilaciones y pensiones que necesiten reclamar haberes impagos o diferencias en sus asignaciones familiares.
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Consulta previa de liquidación: antes de iniciar el reclamo presencial con turno, se recomienda verificar el detalle del recibo en Mi ANSES para confirmar si el código correspondiente al suplemento por cónyuge figura incluido en el mes en curso.