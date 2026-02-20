En vivo Radio La Red
China
ENORME REVUELO

El insólito "método chino" para bajar de peso que se volvió viral y preocupa a los expertos

En las redes sociales crece el interés por un insólito "método chino" para bajar de peso. Qué dicen los expertos.

El insólito "método chino" para bajar de peso que se volvió viral y preocupa a los expertos

En las últimas semanas, un extraño desafío comenzó a circular con fuerza en redes sociales y generó sorpresa en todo el mundo. Se trata de un trend que se viralizó en plataformas como Douyin —la versión china de TikTok— y que muestra a jóvenes realizando una práctica tan llamativa como polémica: colocarse plástico sobre la boca, introducir comida, masticarla y luego escupirla sin llegar a tragarla.

La escena, que para muchos resulta impactante, fue presentada en los videos como una supuesta técnica para “engañar al cerebro” y sentir que se está comiendo sin ingerir calorías. Según quienes lo promueven, la idea sería experimentar el sabor y la masticación, pero evitar que el alimento llegue al estómago.

¿En qué consiste exactamente?

Los clips que se hicieron virales muestran siempre la misma secuencia:

  • La persona coloca una fina capa de plástico (film o bolsa delgada) sobre su boca.
  • Introduce comida dentro del plástico.
  • Mastica durante algunos segundos.
  • Retira el plástico y escupe la comida sin tragarla.

El supuesto objetivo sería lograr una sensación de saciedad sin sumar calorías. Sin embargo, no existen estudios científicos que respalden esta teoría ni que demuestren que masticar sin ingerir alimentos ayude a perder peso de manera efectiva.

Qué dicen los especialistas

Profesionales de la salud y nutricionistas advirtieron rápidamente sobre los riesgos de esta práctica. En primer lugar, explican que la sensación real de saciedad no depende solo de la masticación, sino de procesos hormonales y digestivos que se activan cuando el alimento llega al estómago.

Además, alertan sobre posibles peligros físicos:

  • Riesgo de atragantamiento o asfixia si el plástico se desplaza.
  • Posible ingestión accidental de microplásticos.
  • Conductas que pueden vincularse con trastornos alimentarios

Para los expertos, lejos de ser un “truco” inofensivo, podría convertirse en una práctica riesgosa, especialmente entre jóvenes influenciados por tendencias virales.

¿Es algo común en China?

No. A pesar de que muchos titulares hablaron de “la tendencia de los chinos que no comen”, lo cierto es que no se trata de una costumbre cultural ni de una práctica extendida en el país. Es un fenómeno puntual de redes sociales que se viralizó y generó impacto global, como ocurre con muchos desafíos digitales.

La polémica, de hecho, creció más por la sorpresa que genera el método que por su alcance real.

Lo que comenzó como un video curioso terminó instalando un debate más profundo sobre la presión estética, los desafíos extremos y los límites de las tendencias virales. En tiempos donde cualquier práctica puede convertirse en fenómeno global en cuestión de horas, este “método” volvió a demostrar que no todo lo que se vuelve tendencia es saludable —ni recomendable.

