El jean ajustado de Wanda Nara que enloqueció a las Tinelli: "¡Preparada para...!" 

Luego de que Yanina Latorre dijera en LAM que Oreiro se habría enojado con la esposa de Mauro Icardi por supuesta falta de profesionalismo en ¿Quién es la máscara?, Natalia aclaró en diálogo con PrimiciasYa cómo es su relación con la rubia.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCiLI_bGObeR%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANFszkN8BYHlR9hn6McL5ZCYd39kigfhPbYZAr4Q0bl3BCifNZCYQjOPd8qTzOBCNPWAqnf8VxSDgZBJWdMKqqaXfxpZAwDdbRc50Ex0TQFUIbxPyLUoZC6MgBuD8rtFe9mSaxXWyxXkh4aKq4ssZCSJsS7BjZCOYolNmhVraHh55KZCsp5YZCRh2gGAWGeMpIvAZDZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

En un adelanto de la entrevista exclusiva con Oreiro, la cantante manifestó: "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas".

"Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprenemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", cerró Natalia Oreiro en relación al viaje sorpresivo que hizo Wanda en la noche del martes.

Como no podía ser de otra manera, antes de su viaje, Wanda Nara reventó las redes con un explosivo álbum desde los estudios de Quién es la Máscara luciendo un conjunto total denim que acentuaba sus curvas a la perfección.

"Preparada para lo que se viene!! Lunes es el día", escribió Wanda Nara recibiendo miles de likes y reacciones en segundos hasta de famosas como Cande y Mica Tinelli que la llenaron de emojis.