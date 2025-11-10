En vivo Radio La Red
FÚTBOL

Lo que la tele no mostró: el gesto de Paredes durante el Superclásico que emocionó a los hinchas de Boca

Durante el Superclásico en La Bombonera, Leandro Paredes tuvo una muestra de liderazgo que no pasó desapercibida y emocionó a los hinchas de Boca. Mirá el video.

(Getty Images)

(Getty Images)

Leandro Paredes volvió a demostrar que su liderazgo en Boca va más allá del brazalete. En pleno Superclásico ante River, y mientras todo el estadio festejaba el gol de Exequiel Zeballos, el mediocampista campeón del mundo protagonizó una escena que emocionó a los hinchas: corrió hacia su propio arco para abrazar a Agustín Marchesín, el arquero que llegaba al partido bajo la lupa de las críticas.

Leé también ¡Boca se quedó con el Superclásico! Ganó 2-0 en La Bombonera y agudizó la crisis de River
Foto: Cadena 3 Argentina

La jugada pasó inadvertida en el momento, pero tomó fuerza horas después, cuando el video se viralizó en redes sociales. “Mi capitán”, escribieron decenas de hinchas en respuesta a las imágenes que mostraron al volante dando una muestra de respaldo y unión dentro del plantel.

Embed

Video: X @Pato_Bocaa

Por qué fue tan importante el gesto de Paredes con Marchesín

Marchesín había sido uno de los jugadores más cuestionados en las últimas semanas. En la derrota ante Defensa y Justicia, cometió un penal y falló en una salida que terminó en gol, lo que generó reproches dentro y fuera del campo. Incluso, Paredes había tenido un cruce verbal con él durante ese encuentro, en un intento de exigir más concentración al equipo.

Por eso, el abrazo tras el 1-0 de Zeballos en La Bombonera tuvo un significado especial. No solo simbolizó el cierre de ese episodio, sino también una muestra de madurez y liderazgo de parte del mediocampista, que eligió priorizar el grupo por sobre el festejo individual.

Mientras el estadio explotaba con el tanto y los focos se centraban en el baile del “Changuito” con la tribuna, Paredes corrió varios metros hacia atrás, buscó al arquero y se fundió con él en un abrazo que representó mucho más que una celebración.

En un momento de reconstrucción y bajo la conducción de Claudio Úbeda, Boca encontró en Paredes un símbolo futbolístico y emocional. Su gesto reflejó el espíritu de un equipo que, más allá de las individualidades, volvió a creer en la unión como motor del resurgimiento.

La Bombonera vibró con los goles, pero también se emocionó con una escena que recordó lo esencial: el liderazgo verdadero no siempre está en los gritos, sino en los gestos.

