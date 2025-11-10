La impactante foto de María Julia Oliván tras el tremendo accidente que sufrió: "No se asusten"

María Julia Oliván volvió a conmover a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una impactante imagen que muestra cómo quedó una de sus piernas, meses después del terrible accidente doméstico que sufrió.
María Julia Oliván volvió a conmover a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una impactante imagen que muestra cómo quedó una de sus piernas, meses después del terrible accidente doméstico que sufrió.
La periodista viene relatando en sus redes sociales el proceso de recuperación tras aquel episodio que casi le cuesta la vida. El accidente ocurrió mientras intentaba encender una chimenea de bioetanol en las instalaciones de Border, el medio que dirige. El exceso de combustible provocó una explosión que le causó graves quemaduras en distintas partes del cuerpo.
Desde ese momento, Oliván decidió mostrar de manera honesta y sin filtros las consecuencias del incidente. En su perfil de Instagram compartió imágenes y videos de su internación, además de mensajes de agradecimiento para quienes la acompañaron durante este difícil proceso. También publicó fotos de su rostro y de su mano, visibilizando con valentía las secuelas físicas que le dejó el accidente.
En las últimas horas, la comunicadora subió una fotografía especialmente conmovedora: en ella se puede ver su pierna derecha con cicatrices que recorren casi toda su extensión. A la imagen le sumó un mensaje cargado de reflexión y fortaleza: "No se asusten. Estoy viva. Lo mismo para cualquier herida ¿No?".
Sobre esa misma foto, María Julia incluyó otra donde se la ve en el estudio de Border, sentada frente al micrófono y con auriculares puestos, retomando su trabajo en los medios. La publicación generó una gran repercusión entre sus seguidores, quienes le enviaron palabras de apoyo, admiración y cariño por su entereza y su decisión de compartir públicamente su proceso de sanación.
María Julia Oliván compartió, durante su internación tras el accidente doméstico que le provocó graves quemaduras, un video que marcó un hito en su recuperación: se la veía caminando nuevamente, apenas dos meses después del incidente.
La periodista publicó el clip en su cuenta de Instagram acompañado por una reflexión llena de emoción: “Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre se volvió hacia su peso de gravedad”.
En el video, Oliván relató cómo fue ese primer intento de volver a ponerse de pie: "Pasó una semana después de la primera práctica y fue emocionante haberlo logrado. Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuántas veces? Nunca voy a poder adivinar saber ese número. A esta altura yo ya sabía lo que estábamos pidiendo pero no que más nos iba a dar en que nunca nos deja tirados".
Las imágenes muestran el momento en que logra levantarse de la cama con la ayuda del personal médico. En medio del esfuerzo, comenta: “Me pica toda la pierna”. Más adelante, se escucha a una profesional aconsejarle: “Recuperate primero porque es cansador. Ahora estás con adrenalina y no lo estás sintiendo, pero después te va a pasar factura. Es normal que estés mareada por todo el tiempo que estuviste acostada”.