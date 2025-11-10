El nuevo embate judicial de Wanda Nara contra Mauro Icardi para complicar el reencuentro con sus hijas

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas parece no tener fin y en las últimas horas se conoció un nuevo ataque en la Justicia de la conductora contra su ex.
Mientras este lunes llegan Icardi y la China Suárez a la Argentina provenientes de Turquía donde el futbolista planea reencontrarse con sus dos hijas después de varios meses, la mediática presentó una medida cautelar que podría complicarlo todo.
La información la dio Gustavo Méndez en el debut de Moria Casán con su ciclo La mañana con Moria (El Trece) y se explicó sobre la medida cautelar presentada por Wanda para impedir que la China, novia de Icardi, tenga contacto con sus hijas.
Según el documento que lleva la firma del doctor Nicolás Payarola, abogado de Wanda, la conductora exige "que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién", indicó el periodista.
Y además se solicitó "que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la Licenciada Fernanda Matera y que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro".
En caso de ser autorizada la medida cautelar y si la otra parte no cumpla al requerimienio, Mauro Icardi deberá afrontar una multa de 100 millones de pesos.
Icardi viajó a la Argentina con la China y tiene previsto quedarse unos días en el país para ver a sus hijas hasta el 15 de este mes, donde deberá volver a Turquía para reincoporarse al club Galatasaray.
Lo cierto es que ahora ante este reciente pedido de Wanda Nara habrá que esperar para saber si finalmente Suárez podrá formar parte de los momentos que comparta Mauro con sus hijas y deberá estar apartada.
La China Suárez publicó un video celebrando su aniversario con el futbolista Mauro Icardi y la durísima respuesta de Wanda Nara no tardó llegar con una frase que dejó a todos boquiabiertos.
El fin de semana, la pareja del momento cumplió “casi un año” de relación y Suárez decidió mostrar el exclusivo regalo que recibió del deportista.
“Casi un año ya. Te amo @mauroicardi”, escribió la actriz junto a las imágenes donde abría una cartera Hermès, una de las firmas más prestigiosas y costosas del universo fashion.
Pero además, fiel a su estilo provocador, sumó una frase que tuvo mucho rebote en las redes: “¿Podrán tener un novio más lindo y generoso?”.
La publicación generó una ola de comentarios entre los que se destacó uno particularmente punzante. “Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga”, escribió bien picante una usuaria en X.
Wanda Nara, lejos de ignorarlo, lo replicó en su propia cuenta y agregó con contundencia: “12 meses”, remarcando la deuda que mantiene el futbolista con su ex por sus hijas y que los tiene enfrentados hace meses en la Justicia.