El nuevo embate judicial de Wanda Nara contra Mauro Icardi para complicar el reencuentro con sus hijas

Y además se solicitó "que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la Licenciada Fernanda Matera y que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro".

En caso de ser autorizada la medida cautelar y si la otra parte no cumpla al requerimienio, Mauro Icardi deberá afrontar una multa de 100 millones de pesos.

Icardi viajó a la Argentina con la China y tiene previsto quedarse unos días en el país para ver a sus hijas hasta el 15 de este mes, donde deberá volver a Turquía para reincoporarse al club Galatasaray.

Lo cierto es que ahora ante este reciente pedido de Wanda Nara habrá que esperar para saber si finalmente Suárez podrá formar parte de los momentos que comparta Mauro con sus hijas y deberá estar apartada.

La furia de Wanda Nara al ver el lujoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el primer año de novios

La China Suárez publicó un video celebrando su aniversario con el futbolista Mauro Icardi y la durísima respuesta de Wanda Nara no tardó llegar con una frase que dejó a todos boquiabiertos.

El fin de semana, la pareja del momento cumplió “casi un año” de relación y Suárez decidió mostrar el exclusivo regalo que recibió del deportista.

“Casi un año ya. Te amo @mauroicardi”, escribió la actriz junto a las imágenes donde abría una cartera Hermès, una de las firmas más prestigiosas y costosas del universo fashion.

Pero además, fiel a su estilo provocador, sumó una frase que tuvo mucho rebote en las redes: “¿Podrán tener un novio más lindo y generoso?”.

La publicación generó una ola de comentarios entre los que se destacó uno particularmente punzante. “Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga”, escribió bien picante una usuaria en X.

Wanda Nara, lejos de ignorarlo, lo replicó en su propia cuenta y agregó con contundencia: “12 meses”, remarcando la deuda que mantiene el futbolista con su ex por sus hijas y que los tiene enfrentados hace meses en la Justicia.