Manejaba en ojotas y desató una tragedia en Lanús: tres jubiladas fueron atropelladas frente a la estación

Una de las víctimas es levantada por el aire y cae varios metros más adelante; otra queda tendida sobre la calzada; y la tercera, que intentaba llegar al boulevard central, es golpeada de espaldas por el vehículo.

Tras el impacto, el Renault Symbol se detuvo a pocos metros. En las imágenes se ve al conductor descender del vehículo visiblemente alterado, mientras peatones corren a asistir a las víctimas tendidas en el suelo.

MANEJABA CON OJOTAS, PERDIÓ EL CONTROL Y ATROPELLÓ A TRES MUJERES

- Fue en Lanús.

- Una de las víctimas está grave.

- El conductor dió negativo de alcoholemia.

- Las víctimas tienen 65, 73 y 91 años.

- La mayor es la más grave.

- El conductor iba con su hijo. pic.twitter.com/uN3w4rR790 — Vía Szeta (@mauroszeta) November 8, 2025

El estado de las víctimas

Fuentes médicas del Hospital Evita confirmaron que Mirta Amor López (93) fue la más afectada, ya que sufrió una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento.

Los médicos la mantienen en observación en terapia intensiva, aunque lograron estabilizarla. Por su parte, Juana Vignona (71) presenta graves lesiones en el brazo izquierdo y podría necesitar una intervención quirúrgica ante el riesgo de amputación.

Teresa Melgarejo (65), la menor de las tres, tiene fuertes traumatismos lumbares y múltiples contusiones, pero se encuentra fuera de peligro.

Los familiares de las víctimas reclamaron justicia y exigieron que el responsable “no quede libre en 48 horas”.

Tras el siniestro, Ezequiel Mambrín fue detenido por personal de la Comisaría 1ª de Lanús y quedó a disposición de la Fiscalía N° 6 de Lanús, a cargo de la investigación.

El test de alcoholemia arrojó resultado negativo, pero los agentes constataron que manejaba con calzado inadecuado, lo que podría haber sido determinante en la pérdida de control del vehículo.

Según los primeros peritajes, el pedal del acelerador podría haberse trabado en el momento previo al impacto, aunque los investigadores no descartan una falla humana.

Dentro del vehículo también viajaba un menor de edad, que resultó ileso. El fiscal caratuló la causa como “lesiones culposas graves”, delito que prevé penas de hasta 5 años de prisión. Además, ordenó el secuestro del auto para realizar las pericias mecánicas y técnicas correspondientes.