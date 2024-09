El NUEVO PROYECTO personal de ANTONELA ROCCUZZO: ¿Qué opinará MESSI?

Antonela Roccuzzo

Después del éxito de su primera playlist “WORKOUT X Antonela Roccuzzo”, donde compartió sus canciones preferidas para entrenar, ahora nos trae una nueva selección pensada para hacer de cada trayecto una experiencia inolvidable. Esta vez, Antonela nos invita a descubrir sus temas favoritos para cantar a todo pulmón mientras conducís, con un claro predominio del pop internacional.

La playlist incluye éxitos que seguramente ya amás, como “A Sky Full of Stars” de Coldplay, “Flowers” de Miley Cyrus y “Shape of You” de Ed Sheeran. Además, artistas como Taylor Swift, Dua Lipa y Harry Styles, que no pueden faltar en una selección pop de primera, también forman parte de este viaje musical.

Las 10 canciones que ANTONELA ROCCUZZO escucha con LIONEL MESSI en el auto:

“Nice to Meet You” de Imagine Dragons

“Eyes Closed” de Ed Sheeran

“Apologize” de Timbaland, OneRepublic

“Treat You Better” de Shawn Mendes

“Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends” de Imagine Dragons, JID, Arcane, League of Legends

“Late Night Talking” de Harry Styles

“STAY (with Justin Bieber)” de The Kid LAROI, Justin Bieber

“Symphony” de Imagine Dragons

“Flowers” de Miley Cyrus

“Shape of You” de Ed Sheeran

Cada una de estas canciones fue elegida personalmente por Antonela para que puedas disfrutar de una experiencia auditiva que va desde melodías relajantes hasta ritmos vibrantes, perfectos para acompañar cualquier paisaje que recorras.

No importa si estás en un viaje corto o en una aventura de largas horas en la ruta, la playlist de Antonela está diseñada para hacer que cada kilómetro cuente. Ya podés escuchar “EN EL AUTO x Antonela Roccuzzo” ACÁ y descubrir los sonidos que hacen de cada trayecto un momento especial. ¡Dale play y dejate llevar por la música!