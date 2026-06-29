El estremecedor hallazgo en el celular de Ernestina Pais que quedó tirado en las vías del tren

¿Qué dijo Diego Ramos luego de la despedida a Ernestina Pais?

Diego Ramos, uno de los compañeros de elenco de Ernestina Pais en El divorcio del año, también se expresó públicamente sobre la tragedia. El actor contó que le tocó salir al escenario del Teatro Niní Marshall para comunicarle al público que la función quedaba suspendida, y admitió que no pudo mantener la compostura. Además, desmintió una versión que había circulado tras el accidente: "Ernestina no estaba llegando tarde. Ella era muy puntual y era un teatro que estaba cerca de su casa", aseguró.

Ramos también reveló cómo el elenco se enteró de la tragedia: "Nos enteramos de lo que pasó porque una periodista llamó a José María Muscari y le preguntó por el accidente de Ernestina con el tren", recordó. Consultado sobre si la obra continuará con otra actriz en su lugar, el actor respondió con cautela: "Veremos. Es muy difícil todo".