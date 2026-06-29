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El estremecedor hallazgo en el celular de Ernestina Pais que quedó tirado en las vías del tren

Ángel de Brito precisó que el teléfono de Ernestina Pais quedó al costado de las vías tras el accidente que le costó la vida.

29 jun 2026, 14:11
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Ernestina Pais tenía previsto subir al escenario del Teatro Niní Marshall, en Tigre, junto a sus compañeros de El divorcio del año, pero el destino cambió de manera trágica. La actriz y conductora murió en un accidente ferroviario en San Isidro cuando se dirigía a cumplir con su compromiso laboral, y con el correr de las horas comenzaron a conocerse nuevos detalles de lo ocurrido.

Luego de confirmar la noticia en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló una escena que conmovió a todos: el teléfono celular de Ernestina quedó a un costado de las vías tras el violento impacto del Tren de la Costa contra el Honda City que conducía. "Nos está contando la gente que está en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre", relató el conductor al aire.

Mientras varias personas se acercaban para intentar asistirla, el director teatral todavía desconocía la magnitud de la tragedia y buscaba comunicarse con la actriz, que compartía elenco con Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino.

Horas después de conocerse el fallecimiento, Muscari recurrió a sus redes sociales para despedirla con una imagen tomada sobre el escenario. "Chau Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. Así te despido, feliz y actuando", escribió el director junto a una fotografía de Ernestina durante una función, en un mensaje que se llenó rápidamente de condolencias.

¿Qué dijo Diego Ramos luego de la despedida a Ernestina Pais?

Diego Ramos, uno de los compañeros de elenco de Ernestina Pais en El divorcio del año, también se expresó públicamente sobre la tragedia. El actor contó que le tocó salir al escenario del Teatro Niní Marshall para comunicarle al público que la función quedaba suspendida, y admitió que no pudo mantener la compostura. Además, desmintió una versión que había circulado tras el accidente: "Ernestina no estaba llegando tarde. Ella era muy puntual y era un teatro que estaba cerca de su casa", aseguró.

Ramos también reveló cómo el elenco se enteró de la tragedia: "Nos enteramos de lo que pasó porque una periodista llamó a José María Muscari y le preguntó por el accidente de Ernestina con el tren", recordó. Consultado sobre si la obra continuará con otra actriz en su lugar, el actor respondió con cautela: "Veremos. Es muy difícil todo".

     

 

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