El pequeño error mental que hace que personas inteligentes caigan en fraudes

Diversas investigaciones en economía conductual muestran que la mayoría de las personas cree estar por encima del promedio en habilidades críticas como la capacidad de detectar mentiras o identificar engaños. Estadísticamente, eso es imposible. Pero la percepción persiste.

En el ámbito digital, esta distorsión puede traducirse en pensamientos como:

“Yo me doy cuenta cuando algo es falso.”

“A mí no me van a estafar.”

“Sé distinguir un mensaje trucho.”

Esa convicción reduce la cautela.

Paradójicamente, cuanto más segura se siente una persona respecto a su criterio, menos probable es que revise detalles pequeños. Puede no comprobar la dirección real de un correo electrónico, no verificar un enlace antes de hacer clic o no contrastar una oferta con otras fuentes.

Además, las personas con experiencia profesional suelen tomar decisiones rápidas en su trabajo cotidiano. Están entrenadas para evaluar escenarios y actuar con agilidad. En la mayoría de los casos, eso es una fortaleza. Pero en un entorno donde los estafadores diseñan trampas que imitan situaciones reales, esa velocidad puede jugar en contra.

Por qué la seguridad personal puede bajar la guardia

Los fraudes modernos no se basan únicamente en errores técnicos. Se apoyan en ingeniería social: el arte de manipular emociones y expectativas humanas.

Un correo que parece provenir de una entidad bancaria, una propuesta de inversión con lenguaje profesional o una llamada que utiliza datos personales reales generan una sensación de legitimidad. Frente a ese escenario, la persona segura de su criterio puede evaluar rápidamente la situación y concluir que es auténtica.

El problema es que las estafas actuales están cuidadosamente diseñadas para superar filtros básicos. Los sitios falsos replican con precisión el diseño de páginas oficiales. Los mensajes incluyen información que parece verificable. Incluso pueden incorporar datos obtenidos de filtraciones previas.

En ese contexto, la diferencia no está en ser más o menos inteligente, sino en cuánto tiempo se dedica a verificar. El sesgo de sobreconfianza tiende a reducir ese tiempo.

Distintos estudios sobre toma de decisiones muestran que cuando una persona cree dominar un tema, invierte menos recursos cognitivos en evaluarlo. Confía en su experiencia previa. Pero los fraudes evolucionan constantemente. Lo que parecía una señal clara de engaño hace cinco años puede no serlo hoy.

Otro factor relevante es la ilusión de control. Muchas personas creen que, mientras no compartan ciertos datos “clave”, están a salvo. Sin embargo, algunas estafas funcionan con información mínima o explotan descuidos aparentemente menores.

La combinación entre exceso de confianza e ilusión de control crea un escenario ideal para el error.

Es importante aclarar que reconocer este sesgo no implica vivir con desconfianza permanente. La confianza es necesaria para interactuar en sociedad y en el mundo digital. La clave está en equilibrarla con verificación.

Los especialistas recomiendan incorporar rutinas simples que funcionen incluso cuando la mente está convencida de que “todo está bien”. Por ejemplo:

Verificar manualmente la dirección web antes de ingresar datos.

Confirmar por un canal alternativo cualquier pedido de transferencia.

Desconfiar de urgencias financieras inesperadas.

Estas medidas no requieren conocimientos técnicos avanzados. Requieren algo más difícil: aceptar que cualquiera puede equivocarse.

La narrativa de que “solo los ingenuos caen en estafas” no solo es falsa, sino que puede ser peligrosa. Refuerza la idea de inmunidad en quienes se perciben como informados.

En realidad, los estafadores buscan exactamente eso: personas activas, con capacidad económica y seguridad en su criterio. No necesitan que la víctima ignore todo. Solo necesitan que confíe un poco más de lo prudente.

En un mundo donde las interacciones digitales son constantes y las oportunidades financieras aparecen a cada minuto, la mejor defensa no es la sospecha permanente, sino la humildad cognitiva.

Entender que el cerebro comete atajos, incluso cuando creemos que está funcionando perfectamente, puede ser el primer paso para evitar un error costoso.

A veces, el pequeño fallo que abre la puerta a un fraude no es la falta de inteligencia, sino la certeza excesiva de que nada puede salir mal.