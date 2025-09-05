A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PASA EL TIEMPO

¡Cómo creció! Así está hoy André, el hijo de Celeste Cid y Enmanuel Horvilleur que cumplió 21 años

André, el hijo de la actriz Celeste Cid y el cantante Emmanuel Horvilleur, cumplió 21 años y se conocieron imágenes de su presente y su pasión por el arte. Mirá.

5 sept 2025, 15:55
¡Cómo creció! Así está hoy André, el hijo de Celeste Cid y Enmanuel Horvilleur que cumplió 21 años
¡Cómo creció! Así está hoy André, el hijo de Celeste Cid y Enmanuel Horvilleur que cumplió 21 años

¡Cómo creció! Así está hoy André, el hijo de Celeste Cid y Enmanuel Horvilleur que cumplió 21 años

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur se separaron en 2006, en una relación que duró aproximadamente tres años, entre 2003 y 2006. A pesar de la ruptura amorosa, han mantenido siempre una excelente relación y un vínculo cercano como padres de su hijo en común, André, quien cumplió 21 años.

Desde las redes sociales, André cuenta con una importante actividad virtual donde cuenta con más de cien mil seguidores y a pesar de la fama de sus padres mantiene un perfil súper bajo en los medios. En las imágenes que suele compartir en su cuenta sus fans virtuales destacan el gran parecido físico que tiene con sus padres.

Leé también

Celeste Cid invitó a sus suegros a cenar y casi termina en un incendio: el video

Celeste Cid invitó a sus suegros a cenar y casi termina en un incendio: el video

Según le reveló Emmanuel Horvilleur hace un tiempo a la revista Gente, su hijo André sueña con ser director de cine. "Él siempre está en contacto con la música, pero no la hace. Le encanta escuchar, compartimos canciones todo el tiempo y tiene un criterio buenísimo. Ahora arrancó la facultad y está estudiando cine", indicó el cantante.

Su madre Celeste Cid le dedicó un emotivo mensaje a André por su cumpleaños: “Felices 21 años, amor de mi vida. No hay felicidad más grande que ser tu mamá”, describió movilizada la actriz, quien en la actualidad está en pareja con el actor, director y guionista Santiago Korovsky, con quien blanqueó la relación en el verano y ya se muestra junto a él en público.

Hace unos días estuvieron juntos en el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo, club del que Santiago es hincha, observando el clásico barrial entre el club de Boedo y Huracán.

El joven contó en su momento que estudia en la universidad con la intención de convertirse en director de cine y, además, participó en un videoclip de su padre, donde comenzó a mostrar sus condiciones e inclinación por el mundo artístico.

Celeste Cid tiene dos hijos: André Horvilleur, nacido en 2004 de su relación con Emmanuel Horvilleur, y Antón, nacido en 2016 fruto de su relación con Michel Noher.

andre horvilleur hijo celeste cid emmanuel horvilleur 2
andre horvilleur hijo celeste cid emmanuel horvilleur 3
andre horvilleur hijo celeste cid emmanuel horvilleur
andre horvilleur hijo celeste cid emmanuel horvilleur 4

Celeste Cid invitó a comer a sus suegros y casi termina en tragedia: el video

La actriz Celeste Cid quiso agasajar con una rica comida casera a los padres de su novio Santiago Korovsky pero las cosas no salieron como se esperaba y todo quedó registrado en un video.

De la velada familiar también formaban parte los dos hijos de la actriz, André Horvilleur y Antón Noher. Sin embargo, pese a sus buenas intenciones de sorprender a sus suegros como anfitriona, el plato no salió como esparaba y casi provoca un feroz incendio en la cocina.

“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocin. #Puede fallar”, expresó la actriz con humor en sus redes sociales al mostrar el momento en que apagaban rápidamente el pequeño foco de fuego que se había generado al cocinar.

El impensado momento terminó con todos los presentes observando la llamarada en la cacerola y luego de extingirla todos terminaron a pura risa por lo sucedido.

Y uno de los hijos de Celeste Cid indicó con humor desde Instagram: "Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como esperas (la recete no incluía el flambeado)".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Celeste Cid Emmanuel Horvilleur

Lo más visto