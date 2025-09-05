¡Cómo creció! Así está hoy André, el hijo de Celeste Cid y Enmanuel Horvilleur que cumplió 21 años

Hace unos días estuvieron juntos en el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo, club del que Santiago es hincha, observando el clásico barrial entre el club de Boedo y Huracán.

El joven contó en su momento que estudia en la universidad con la intención de convertirse en director de cine y, además, participó en un videoclip de su padre, donde comenzó a mostrar sus condiciones e inclinación por el mundo artístico.

Celeste Cid tiene dos hijos: André Horvilleur, nacido en 2004 de su relación con Emmanuel Horvilleur, y Antón, nacido en 2016 fruto de su relación con Michel Noher.

Celeste Cid invitó a comer a sus suegros y casi termina en tragedia: el video

La actriz Celeste Cid quiso agasajar con una rica comida casera a los padres de su novio Santiago Korovsky pero las cosas no salieron como se esperaba y todo quedó registrado en un video.

De la velada familiar también formaban parte los dos hijos de la actriz, André Horvilleur y Antón Noher. Sin embargo, pese a sus buenas intenciones de sorprender a sus suegros como anfitriona, el plato no salió como esparaba y casi provoca un feroz incendio en la cocina.

“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocin. #Puede fallar”, expresó la actriz con humor en sus redes sociales al mostrar el momento en que apagaban rápidamente el pequeño foco de fuego que se había generado al cocinar.

El impensado momento terminó con todos los presentes observando la llamarada en la cacerola y luego de extingirla todos terminaron a pura risa por lo sucedido.

Y uno de los hijos de Celeste Cid indicó con humor desde Instagram: "Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como esperas (la recete no incluía el flambeado)".