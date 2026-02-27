A24.com

PREOCUPACIÓN

La rara explicación de Dalila en un vivo tras desmayarse en pleno show: "Estoy cansada..."

Dalila habló desde su casa tras el episodio en pleno show. Con voz débil y gesto cansado, explicó la situación y alarmó a sus seguidores.

27 feb 2026, 16:32
dalila
dalila

La cantante Dalila sufrió una descompensación en pleno show, un episodio que obligó a frenar su agenda artística y puso en alerta a sus seguidores.

El periodista Fede Flowers fue quien dio a conocer la situación a través de un mensaje en X, donde relató que la artista fue retirada “desmayada” durante una presentación en Avellaneda, Santa Fe.

En medio de la incertidumbre, la propia Dalila decidió hablarle directamente a su público. Desde sus redes compartió un video en primer plano, donde se la ve visiblemente desmejorada, con un tono pausado y cansado. Allí, con sinceridad y fragilidad, expresó: “No estoy de estar así explicando. Perdón, estoy en casa”.

Tras unos segundos de silencio, agregó con esfuerzo: “Quiero disculparme con toda la gente de Tucumán por no presentarme a trabajar porque estoy cansada”.

Más allá de sus palabras, lo que generó mayor preocupación fue la imagen que transmitió: un semblante apagado y una voz débil que reflejan el momento delicado que atraviesa.

¿Para cuándo reprogramarán el show de Dalila?

A raíz del delicado cuadro que atravesó en los últimos días, Dalila debió modificar su agenda y postergar una de sus presentaciones más esperadas. El recital previsto en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, una plaza clave dentro del circuito del interior, fue reprogramado para el próximo viernes 6 de marzo.

La confirmación llegó a través de un comunicado difundido en sus historias de Instagram, donde su equipo explicó que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha. De esta manera, quienes ya tenían su ticket podrán asistir sin inconvenientes al espectáculo.

Para aquellos que no puedan concurrir en la nueva jornada, se informó que próximamente se detallará el procedimiento de devolución. La organización busca garantizar que nadie quede sin respuesta y que el público tenga alternativas claras frente al cambio.

Por último expresaron: “Lamentamos los inconvenientes que este cambio pueda ocasionar y agradecemos la comprensión del público”.

el-comunicado-oficial-que-compartieron-desde-las-GUSG7PW7DJGZLP54RU3TW22NZQ

     

 

