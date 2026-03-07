Internaron de urgencia a Floppy Tesouro por un grave problema de salud: "Muy doloroso"

Floppy Tesouro internada 2

Al parecer, este inconveniente de salud obligó a suspender los planes de aniversario que tenía con Salvador. Con cierta resignación, la propia Tesouro lo expresó en sus redes sociales al compartir una reflexión sobre el momento que atraviesan como pareja: "Teníamos otros planes para el cumple mes pero acá estamos, en las buenas y en las malas".

Floppy Tesouro internada 3

Qué es la Neuralgia del trigémino, enfermedad que sufre Floppy Tesouro

La Neuralgia del trigémino es una afección neurológica que provoca dolores muy intensos en el rostro, generalmente en un solo lado de la cara. Ocurre cuando se irrita o comprime el Nervio trigémino, el encargado de transmitir las sensaciones de la cara hacia el cerebro. Quienes la padecen suelen describir el dolor como descargas eléctricas o punzadas muy fuertes que aparecen de forma repentina.

Los episodios pueden durar desde algunos segundos hasta varios minutos y, en muchos casos, se activan con acciones cotidianas como hablar, comer, cepillarse los dientes o incluso tocarse la cara. Debido a la intensidad del dolor, esta enfermedad es considerada una de las afecciones neurológicas más dolorosas.

Este cuadro médico suele requerir manejo farmacológico para aliviar el dolor y, en algunos casos, procedimientos específicos según la evolución y severidad de los síntomas.