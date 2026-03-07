Internaron de urgencia a Floppy Tesouro por un grave problema de salud: "Muy doloroso"
Sobre el mediodía de el sábado 7 de marzo se conoció la noticia de que Floppy Tesouro atraviesa un delicado problema de salud que obligó a su internación inmediata. Todos los detalles.
7 mar 2026, 16:23
Floppy Tesouro tuvo que ser internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi debido a un problema de salud que ella misma contó en su cuenta de Instagram, donde explicó el difícil momento que está atravesando, aunque también llevó tranquilidad a sus seguidores.
“Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: Neuralgia del trigémino, muy doloroso. Ya estoy medicada y controlada”, escribió en sus historias, recostada en una cama del noscomio.
La modelo, además, explicó que ya está bajo control médico y aprovechó para agradecer el apoyo de su entorno: “Gracias al equipo médico, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”.
También mostró que se encuentra gratamente acompañada por su hijita, Moorea, y su pareja, Salvador Becciu, quienes no se separaron de su lado en este momento delicado y a quienes también les dedicó unas palabras. "Mi enfermerita preferida. Ella me cuida", escribió Floppy con una foto de la pequeña sirviéndole un vaso de agua.
Al parecer, este inconveniente de salud obligó a suspender los planes de aniversario que tenía con Salvador. Con cierta resignación, la propia Tesouro lo expresó en sus redes sociales al compartir una reflexión sobre el momento que atraviesan como pareja: "Teníamos otros planes para el cumple mes pero acá estamos, en las buenas y en las malas".
Qué es la Neuralgia del trigémino, enfermedad que sufre Floppy Tesouro
La Neuralgia del trigémino es una afección neurológica que provoca dolores muy intensos en el rostro, generalmente en un solo lado de la cara. Ocurre cuando se irrita o comprime el Nervio trigémino, el encargado de transmitir las sensaciones de la cara hacia el cerebro. Quienes la padecen suelen describir el dolor como descargas eléctricas o punzadas muy fuertes que aparecen de forma repentina.
Los episodios pueden durar desde algunos segundos hasta varios minutos y, en muchos casos, se activan con acciones cotidianas como hablar, comer, cepillarse los dientes o incluso tocarse la cara. Debido a la intensidad del dolor, esta enfermedad es considerada una de las afecciones neurológicas más dolorosas.
Este cuadro médico suele requerir manejo farmacológico para aliviar el dolor y, en algunos casos, procedimientos específicos según la evolución y severidad de los síntomas.